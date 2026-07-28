مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أراضينا ليست قابلة للضم.. وحقوق شعبنا يجب الاعتراف بها

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم، مشددًا على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال منصور - خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية - إن إسرائيل تتبع سياسة "الأرض المحروقة" في الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أنها تسعى إلى تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية.

ودعا إلى وقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن من حق الشعب الفلسطيني الحصول على الحماية من هجمات المستوطنين، مشددا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

واتهم منصور، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تحقيق مكاسب انتخابية على حساب دماء الفلسطينيين.