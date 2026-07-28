ترامب: نتنياهو يريد إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الصراع مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الصراع مع إيران، وذلك قبل ساعات من اجتماع مرتقب بينهما، في تصريحات عكست وجود تباين في المواقف بينهما بشأن مسار الحرب.

وخلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة فوكس نيوز، سُئل ترامب عن تقارير تفيد بأن نتنياهو يعتزم عرض معلومات استخباراتية بشأن إعادة إيران بناء برنامجها النووي.

وقال ترامب: "لست بحاجة إلى أن يخبرني نتنياهو بذلك. إنه يقول ذلك لأنه يريد مني أن أظل منخرطا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الجهود النووية الإيرانية، قائلا: "سمعت نتنياهو يعلن ذلك، فقلت: لماذا لم تخبرني به فقط؟ لماذا كان عليك أن تعلنه للعالم؟"، وذلك قبل ساعات من اجتماعه مع نتنياهو في المكتب البيضاوي.

وأكد ترامب في المقابلة أنه يعلم تماما "ما الذي يجري في جبل بيكاكس"، في إشارة إلى منطقة يُعتقد أنها موقع نووي إيراني، واصفا الأمر بأنه "ليس مشكلة كبيرة".

وأضاف: "لقد دمرنا مواقعهم النووية، وسيتعين علينا تدمير جبل بيكاكس إذا لم يبرموا اتفاقا".

كما جدد ترامب تهديده بتدمير الجسور ومحطات توليد الكهرباء في إيران، رغم المحاولات الجارية لاستئناف المحادثات الدبلوماسية.

وقال "إذا عدت وأنهيت المهمة، كما يرغب بعض الناس، فيما يتعلق بالجسور... فسيكون الأمر سهلا للغاية، إذ يمكنني تدمير معظم جسورهم في أقل من ساعة، أقل من ساعة".

وأضاف أنه يمكنه أيضا استهداف محطات توليد الكهرباء، قائلا: "أصعب ما يمكن بناؤه هو محطة كهرباء، وأطول ما يستغرق بناؤه هو جسر".

وأشار ترامب إلى أنه سيتجنب استهداف محطات تحلية المياه، موضحا: "ومن سأؤذي في هذه الحالة؟ سأؤذي الناس، لذلك لا أسعى إلى القيام بذلك".