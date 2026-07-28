محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بخطة تطوير شامل للارتقاء بها

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد حديقة الأمل بحي المناخ، حيث وجه بتنفيذ خطة تطوير شاملة للحديقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لها ويعيد إليها مظهرها الحضاري، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تطوير الحدائق والمتنزهات العامة لتوفير متنفس حضاري وآمن للمواطنين.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير الحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف الأحياء.

ورافق المحافظ خلال الجولة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

ووجه المحافظ برفع كفاءة النجيلة وتجديد المسطحات الخضراء، وتنفيذ زراعات جديدة ومتنوعة ومنها أشجار البونسيانا، مع الإبقاء على الأشجار القديمة والحفاظ عليها، إلى جانب تطوير بوابات الحديقة وإنشاء مظلات حضارية لخدمة المترددين، وتنفيذ ممرات جديدة للمشاة، وتوفير كراسٍ ديكورية حديثة، فضلًا عن رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتنفيذ إضاءة ديكورية ببلاطات الحديقة، بما يضفي مظهرًا جماليًا متميزًا ويجعل الحديقة متنفسًا يليق بأبناء بورسعيد.

تطوير بوابات الحديقة وإنشاء مظلات حضارية وممرات جديدة للمشاة وكراسٍ ديكورية ورفع كفاءة أعمدة الإنارة

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت وتنفيذ تطوير شامل يعيد للحديقة وجهتها الحضارية بما يتناسب مع الطفرة التنموية بالمحافظة.