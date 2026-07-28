تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، قسم الطوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد، خلال جولة ميدانية مفاجئة أُجريت بعد منتصف الليل؛ وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل وتفقد جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الطبية، وبناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،

بعد منتصف الليل مدير رعاية بورسعيد الصحية يفاجئ طوارئ مستشفى السلام لمتابعة انتظام الخدمة الطبية

وتأتي الجولة في توقيت ليلي متأخر لمتابعة الأداء الفعلي داخل أحد أهم الأقسام الحيوية بالمستشفى، والوقوف على مدى جاهزية قسم الطوارئ لاستقبال الحالات المترددة، وانتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، واستمرار العمل بالنوبتجيات الليلية بكفاءة وانضباط.

وشملت المتابعة الميدانية التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة أدوية الطوارئ، ومراجعة سرعة الاستجابة للحالات الحرجة والطارئة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون أي معوقات أو تعطيل على مدار اليوم.

وحرص الدكتور اسماعيل الحفناوى خلال جولته على المرور على مختلف مواقع العمل داخل قسم الطوارئ، لمتابعة آليات تقديم الخدمة في هذا التوقيت المتأخر، والتأكد من انتظام سير العمل وجودة الأداء الطبي المقدم على أرض الواقع.

كما التقى بعدد من المرضى والمترددين على القسم، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة ومدى رضاهم عن سرعة الاستجابة والتعامل، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود الأطقم الطبية وتواجدها المستمر لخدمتهم خلال ساعات الليل.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد أن المرور والمتابعة الميدانية مستمران بشكل دوري وعلى مدار الساعة، بما يشمل الجولات الليلية المفاجئة، لضمان الجاهزية الكاملة لكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، تقديمًا لأفضل خدمة طبية مميكنة وذات جودة عالية للمواطنين.