تركيب 5 آلاف كشاف جديد لتغطية شوارع بورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة بشارع عاطف السادات بنطاق حي الشرق، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستوى الأعمال الجارية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير منظومة الإنارة بشارع عاطف السادات ويوجه بتوحيد نمط الكشافات بالأحياء

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق.

واطلع محافظ بورسعيد على أعمال تركيب 100 كشاف جديد بشارع عاطف السادات، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة، وتحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين، وإبراز المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون رؤساء حي العرب وحي المناخ بتطبيق نفس النمط والتصميم الخاص بأعمدة وكشافات الإنارة، بما يحقق توحيد الهوية البصرية للشوارع، ويعكس الشكل الحضاري الذي تستهدفه المحافظة في مختلف الأحياء.

وأكد المحافظ أن خطة تطوير منظومة الإنارة لا تقتصر على شارع بعينه، وإنما تشمل جميع أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيب 5 آلاف كشاف جديد لتغطية مختلف شوارع وأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، بما يضمن توفير إنارة حديثة ورفع كفاءة الشبكة بالكامل، في إطار خطة متكاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.