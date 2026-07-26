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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل تعزيز الوعي الديني

لقاء يجسد التعاون بين المؤسسات الدينية والتنفيذية لدعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الوعي
لقاء يجسد التعاون بين المؤسسات الدينية والتنفيذية لدعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الوعي
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين محافظة بورسعيد ودار الإفتاء المصرية، ودعم جهود نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم التسامح والاعتدال

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والمستشار محمد الصواف رئيس محكمة جنايات المنصورة وعضو نادي القضاة ببورسعيد

لقاء يجسد التعاون بين المؤسسات الدينية والتنفيذية لدعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الوعي

ورحب محافظ بورسعيد بفضيلة مفتي الجمهورية، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، ومؤكدًا تقديره للدور الوطني والدعوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم الأمن الفكري والحفاظ على استقرار المجتمع

من جانبه، أعرب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد، مشيدًا بما تشهده المحافظة من طفرة تنموية ومشروعات حضارية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة لنشر الوعي وبناء الإنسان، بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية والتنفيذية، بما يخدم الوطن ويعزز قيم الانتماء والوعي لدى المواطنين

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