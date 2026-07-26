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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

بدوي يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني لإعدادية بورسعيد
بدوي يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني لإعدادية بورسعيد
محمد الغزاوى

تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك في إطار المتابعة اللحظية والاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

بدوي يتفقد غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني لإعدادية بورسعيد 

وأكد مدير المديرية أن امتحانات اليوم الثاني في مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، سارت بصورة منتظمة ومستقرة داخل جميع اللجان، في ظل الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والهدوء.

وخلال متابعته المستمرة، أجرى  محمود بدوي اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان، حيث أكد الجميع استقرار الأوضاع وانتظام العمل دون رصد أية معوقات، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار مدير المديرية إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تواصل انعقادها على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة مجريات الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات تؤثر على سير الامتحانات، بما يعكس حسن الإعداد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم الشهادة الإعدادية

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