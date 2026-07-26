الأهلي يتحرك لتحصين كباكا والدبيس خلال ساعات

استقرت إدارة النادي الأهلي على فتح ملف تمديد وتعديل عقود الثنائي أحمد خالد "كباكا" وكريم الدبيس، خلال الفترة المقبلة، وذلك حال استمرارهما ضمن صفوف الفريق الأول وعدم خروجهما على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

وكشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي الأهلي يعتزمون عقد جلسة مع اللاعبين عقب حسم موقفهما النهائي من البقاء أو الإعارة، من أجل تمديد عقديهما وتحسين المقابل المالي، بما يتناسب مع تطورهما الفني والدور المنتظر منهما داخل الفريق.ويأتي تحرك إدارة الأهلي في إطار سياسة النادي للحفاظ على العناصر الشابة الواعدة، وتأمين استمرارها بعقود طويلة الأمد، إلى جانب تعديل رواتب اللاعبين الذين نجحوا في إثبات قدراتهم خلال الفترة الماضية، بما يضمن استقرار الفريق ويغلق الباب أمام أي اهتمام خارجي.

وكان الجهاز الفني قد طلب حسم موقف عدد من اللاعبين الشباب خلال الأيام المقبلة، سواء باستمرارهم مع الفريق الأول أو خروجهم للإعارة من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تعديل وتمديد عقودهم.ويعد أحمد خالد "كباكا" وكريم الدبيس من أبرز المواهب التي يعول عليها الأهلي في المستقبل، حيث ترى إدارة النادي أن الثنائي يمتلكان إمكانات فنية كبيرة تؤهلهما ليكونا ضمن القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا لتأمين استمرارهما داخل القلعة الحمراء.