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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد عمر كمال: الأهلي صاحب القرار.. وأتمنى احترافه خارج مصر إذا رحل

عمر كمال
عمر كمال
باسنتي ناجي

أكد كمال عبد الواحد، والد لاعب الأهلي عمر كمال، أن نجله ملتزم بعقده مع النادي الأهلي ولا يملك أي قرار بشأن مستقبله، مشددًا على أن حسم مصيره يعود لإدارة النادي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وجهاز الكرة، والمدير الفني، موضحًا أن دور عمر يقتصر على الاجتهاد في التدريبات وتقديم أفضل ما لديه.

الاهلي 

وأضاف والد اللاعب أن عمر لا يزال يتدرب مع الفريق منذ أسبوعين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، نافيًا تلقيه أو نجله أي إخطار من مسؤولي الأهلي بشأن إعارته مجددًا أو الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب، مؤكدًا في الوقت نفسه تقديره للفترة التي قضاها اللاعب مع سيراميكا، مشيدًا بحسن المعاملة التي تلقاها من مسؤولي النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يتمنى احتراف عمر خارج مصر إذا غادر الأهلي، معتبرًا أن اللاعب لا يزال قادرًا على العطاء لسنوات عديدة رغم بلوغه 33 عامًا، وأن مستواه البدني يؤهله لمنافسة لاعبين أصغر سنًا، مؤكدًا أن الأهلي وحده هو صاحب القرار النهائي، وأنه في حال قرر رحيله فسيحترم الجميع هذا القرار.

عمر كمال الاهلي الزمالك

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