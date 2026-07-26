التعاون الإسلامي تدين جرائم وإرهاب المستوطنين بحرق مسجدين في نابلس وطولكرم

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، استمرار مسلسل الجرائم والإرهاب المتصاعد الذي ترتكبه عصابات المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما ما جرى خلال الليلة الماضية، بإحراق مسجدين في بلدة "قصرة" جنوب نابلس، و قرية "كور" جنوب طولكرم، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانهما.

وأكدت الأمانة العامة -في بيان، اليوم /الأحد/ عبر موقعها الرسمي- أن هذه الجريمة تأتي ضمن هجمة استيطانية وعدوانية واسعة ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين بمشاركة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشريف.

وحذرت من أن استهداف المساجد والاعتداء على الأماكن المقدسة يشكل انتهاكا خطيرا لحرمة أماكن العبادة، وحرية الدين والمعتقد، والقيم الإنسانية والمبادئ التي تكفل حماية المقدسات وصونها، محذرة من مخاطر تفجير الصراع الديني، وتصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية ذات الصلة لإدانة تلك الجرائم النكراء، وضرورة سرعة التحرك لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لوقف المسلسل الإجرامي الذي يرتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المحاسبة والملاحقة القانونية والتشريعية للكيانات الاستيطانية وكافة المؤسسات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ومنظومته غير الشرعية.