قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: توطين الصناعات الطبية المتقدمة يدعم تنافسية الاقتصاد
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا
للمشاهير والأثرياء.. ريزفاني ديون 2027 الخارقة | صور
تمسك بالتعاقد معه.. عرض سعودي جديد لضم نجم الأهلي
الأهلي يتحرك لتحصين كباكا والدبيس خلال ساعات
خلاف مالي.. تعثر مفاوضات الأهلي وانبي لضم حامد عبدالله
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
جدد طلب الرحيل.. عرض قطري يهدد استمرار نجم سوبر فى الاهلي
البترول تزف بشرى بشأن الاكتشافات الجديدة وتأثير ذلك على الأسعار
اتحاد جدة يتحرك لخطف إمام عاشور.. وعرض رسمي لـ الأهلي خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للمشاهير والأثرياء.. ريزفاني ديون 2027 الخارقة | صور

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة
سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ريزفاني عن طرازها الجديدة ريزفاني ديون موديل 2027، وتنتمي ديون لفئة السيارات الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وسيقتصر إنتاج ديون على 7 نسخ فقط حول العالم.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة 

محرك ريزفاني ديون موديل 2027

تستمد سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 قوتها من محرك 10 سلندر سعة 5200 سي سي، وتنتج قوة 800 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويرتبط بنظام دفع كلي متطور صمم للاستخدام على الطرق المعبدة والكثبان الرملية.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة 

مواصفات ريزفاني ديون موديل 2027

زودت سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق، وبها هندسة خاصة ترفع الهيكل بمقدار 4.5 بوصه إلى جانب تعديلات واسعة على نظام التعليق والشاسيه، وهيكل خارجي عريض مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، وبها حزمة جنوط وإطارات مخصصة للطرق الوعرة، وتم تزويدها بهياكل وتصاميم وتجهيزات جديدة .

- تاريخ شركة ريزفاني في صناعة السيارات :

في عام 2013 تأسست في كاليفورنيا بهدف منح السائقين شعور إثارة طائرات المقاتلات الحربية، وفي عام 2014 تم الكشف عن أول سيارة رياضية للشركة وهي “ريزفاني بيست” التي اعتمدت على هيكل خفيف من ألياف الكربون.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة 

وفي عام 2017 تم التحول نحو فئة جديدة كلياً بإطلاق المركبة التكتيكية الحضرية "ريزفاني تانك" المستوحاة من المركبات العسكرية والمبنية على منصة جيب رانجلر.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة 

وتوسعت الشركة في إنتاج سيارات دفع رباعي مزودة بتجهيزات أمنية تشمل الزجاج المضاد للرصاص، والتدريع المقاوم للانفجارات، وأنظمة الحماية من الغازات.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة 

واعتمدت طرازاتها المتقدمة على محركات فائقة القوة مستمدة من سيارات العضلات الأمريكية مثل محركات دودج 8 سلندر بقوة تصل إلى 1000 حصان، وحافظت الشركة على طابع الحصرية عبر إنتاج فئات نادرة ومخصصة للمشاهير والأثرياء مثل طرازات "فورتريس" و"ديون".

ريزفاني ديون موديل 2027 ديون موديل 2027 محرك ريزفاني ديون مواصفات ريزفاني ديون موديل 2027 شركة ريزفاني Rezvani Beast ريزفاني تانك محركات دودج 8 سلندر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجتك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بحضور نائب محافظ الجيزة.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بمحافظتي الجيزة والقليوبية

انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بمحافظتي الجيزة والقليوبية

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية الأزهرية

الأزهر يعلن أسماء العشرة الأوائل في الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

بالصور

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

فيديو

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد