للمشاهير والأثرياء.. ريزفاني ديون 2027 الخارقة | صور

أعلنت شركة ريزفاني عن طرازها الجديدة ريزفاني ديون موديل 2027، وتنتمي ديون لفئة السيارات الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وسيقتصر إنتاج ديون على 7 نسخ فقط حول العالم.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة

محرك ريزفاني ديون موديل 2027

تستمد سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 قوتها من محرك 10 سلندر سعة 5200 سي سي، وتنتج قوة 800 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويرتبط بنظام دفع كلي متطور صمم للاستخدام على الطرق المعبدة والكثبان الرملية.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة

مواصفات ريزفاني ديون موديل 2027

زودت سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق، وبها هندسة خاصة ترفع الهيكل بمقدار 4.5 بوصه إلى جانب تعديلات واسعة على نظام التعليق والشاسيه، وهيكل خارجي عريض مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، وبها حزمة جنوط وإطارات مخصصة للطرق الوعرة، وتم تزويدها بهياكل وتصاميم وتجهيزات جديدة .

- تاريخ شركة ريزفاني في صناعة السيارات :

في عام 2013 تأسست في كاليفورنيا بهدف منح السائقين شعور إثارة طائرات المقاتلات الحربية، وفي عام 2014 تم الكشف عن أول سيارة رياضية للشركة وهي “ريزفاني بيست” التي اعتمدت على هيكل خفيف من ألياف الكربون.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة

وفي عام 2017 تم التحول نحو فئة جديدة كلياً بإطلاق المركبة التكتيكية الحضرية "ريزفاني تانك" المستوحاة من المركبات العسكرية والمبنية على منصة جيب رانجلر.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة

وتوسعت الشركة في إنتاج سيارات دفع رباعي مزودة بتجهيزات أمنية تشمل الزجاج المضاد للرصاص، والتدريع المقاوم للانفجارات، وأنظمة الحماية من الغازات.

سيارة ريزفاني ديون موديل 2027 الخارقة

واعتمدت طرازاتها المتقدمة على محركات فائقة القوة مستمدة من سيارات العضلات الأمريكية مثل محركات دودج 8 سلندر بقوة تصل إلى 1000 حصان، وحافظت الشركة على طابع الحصرية عبر إنتاج فئات نادرة ومخصصة للمشاهير والأثرياء مثل طرازات "فورتريس" و"ديون".