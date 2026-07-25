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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تقدم Crown موديل 2027.. بهذا السعر

تويوتا Crown
تويوتا Crown
صبري طلبه

واصلت تويوتا تطوير طراز Crown عبر الكشف عن موديل 2027، الذي يأتي بعدد من التحسينات التي تستهدف تعزيز مكانة السيارة في الأسواق العالمية. 

وتحافظ تويوتا كراون على موقعها ضمن فئة سيارات السيدان ذات الطابع الفاخر، مع الاعتماد على تقنيات هجينة متطورة وخيارات متعددة من التجهيزات، وبأسعار تبدأ من 41,640 دولارًا أمريكيًا.

تويوتا Crown

محركات تويوتا Crown

تأتي السيارة بمنظومة هجينة تتكون من محرك بنزين سعة 2.5 لتر مدعوم بمحركين كهربائيين، يعمل أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي، للفئات XLE و Limited وNightshade .

وتقدم الفئة الأعلى Platinum بمنظومة Hybrid MAX الأكثر قوة، والتي تعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 2.4 لتر يعمل مع النظام الهجين لإنتاج قوة إجمالية تبلغ 340 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 542 نيوتن متر. وتعتمد هذه الفئة أيضًا على نظام الدفع الرباعي.

تجهيزات تويوتا Crown 2027

تضم المقصورة الداخلية في تويوتا Crown 2027 مجموعة من التقنيات، حيث تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف مع ضبط كهربائي، بما يتيح الوصول إلى مختلف الأنظمة بسهولة، كما زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، لتسهيل ربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات المختلفة دون الحاجة إلى كابلات. 

تويوتا Crown

وتضم تويوتا Crown 2027 لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة تعرض بيانات القيادة، بينما تتوفر شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 10 بوصات، تتيح للسائق متابعة المعلومات الأساسية مثل السرعة والتنبيهات، مع باقة من مستشعرات الحركة، والوسائد الهوائية.

أسعار تويوتا Crown 2027 في الأسواق العالمية

تقدم تويوتا Crown 2027 في الأسواق العالمية، بسعر يبدأ من 41,640 دولارًا أمريكيًا للفئة Crown XLE Hybrid AWD بينما يبلغ سعر فئة Crown Nightshade Hybrid AWD نحو 48,965 دولارًا أمريكيًا. 

تويوتا Crown

وتأتي فئة Crown Limited Hybrid AWD بسعر يبدأ من 49,720 دولارًا أمريكيًا، في حين تتصدر فئة Crown Platinum Hybrid MAX AWD القائمة بسعر يبدأ من 55,190 دولارًا أمريكيًا.

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