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تويوتا تقدم ياريس Aqua GR Sport 2026.. وهذا سعرها عالميًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تقدم ياريس Aqua GR Sport 2026.. وهذا سعرها عالميًا

تويوتا Aqua GR Sport موديل 2026
تويوتا Aqua GR Sport موديل 2026
صبري طلبه

واصلت تويوتا تعزيز حضورها في السوق الياباني عبر طرح إصدارات جديدة تحمل الطابع الرياضي، وكان أحدثها ياريس Aqua GR Sport موديل 2026، التي جاءت ضمن عائلة Gazoo Racing المعروفة بتقديم نسخ تجمع بين التصميم الرياضي وتحسينات القيادة.

تصميم ياريس Aqua GR Sport 2026

اعتمدت تويوتا في تطوير Aqua GR Sport على مجموعة من التعديلات الخارجية التي تميزها عن بقية الفئات، حيث جاءت السيارة بشبكة أمامية باللون الأسود تتماشى مع هوية سيارات Gazoo Racing، إلى جانب مصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنيةLED.

تويوتا Aqua GR Sport موديل 2026

 كما حصلت السيارة على زخرفة سوداء تمتد بين المصابيح الخلفية، بما يعزز من الطابع العصري، بينما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة، وتظهر أيضًا علب المكابح باللون الأحمر، وهي من العناصر التي تضيف لمسة رياضية إلى التصميم الخارجي، مع احتفاظ السيارة بهوية الهاتشباك التي تعرف بها Aqua.

محرك وأداء ياريس Aqua GR Sport موديل 2026

تعتمد ياريس Aqua GR Sport موديل 2026 على منظومة هجينة ذاتية الشحن تتكون من محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، يعمل بالتعاون مع النظام الكهربائي لإنتاج قوة إجمالية تبلغ 114 حصانًا، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة من نوع، وتستمر النسخة القياسية من Aqua في توفير خيار نظام الدفع الرباعيE-Four .

تويوتا Aqua GR Sport موديل 2026

تجهيزات ياريس Aqua GR Sport موديل 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث زودت السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف مع خاصية التدفئة بشكل قياسي، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس للتحكم في أنظمة المعلومات والترفيه، كما تأتي السيارة مزودة بنظام تكييف هواء، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، فيما تحمل المقصورة شعارات GR التي تؤكد انتماء السيارة إلى النسخة الرياضية ضمن تشكيلة .Gazoo Racing 

وحرصت تويوتا على تزويد Aqua GR Sport بعدد من تجهيزات السلامة وأنظمة المساعدة، إذ تضم السيارة مجموعة من مستشعرات الحركة التي تساهم في دعم السائق أثناء القيادة والاصطفاف، إلى جانب كاميرا للمراقبة، كما زودت السيارة بعدد من الوسائد الهوائية التي تعزز مستويات الحماية داخل المقصورة.

تويوتا Aqua GR Sport موديل 2026

أسعار ياريس Aqua GR Sport 2026 في اليابان

طرحت تويوتا السيارة في السوق الياباني بعدة فئات تختلف في مستوى التجهيزات، حيث يبدأ سعر النسخة الأساسية من 2,857,800 ين ياباني، بينما يبلغ سعر الفئة المتوسطة 3,072,300 ين ياباني، أما فئة GR Sport الأعلى تجهيزًا فتتوفر بسعر يبدأ من 3,238,400 ين ياباني.

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