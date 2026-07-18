مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم ملاكي وتوكتوك ودراجة نارية بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، بينهم حالتان حرجتان، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوكتوك ودراجة نارية، مساء اليوم السبت، أعلى كوبري الواسطى بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري الواسطى بين سيارة ملاكي وتوكتوك ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من: حمادة م. (25 عامًا)، وباسم م. ع. (30 عامًا)، ومحمد ع. ف.، وعلاء ج. (40 عامًا)، بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي العلاج.

وقال مصدر مسؤول بمستشفى الأزهر الجامعي إن المصاب علاء ج. توفي أثناء تلقي العلاج متأثرًا بإصابته باسترواح هوائي بالرئتين، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته، فيما لا يزال مصابان يتلقيان الرعاية الطبية، بينما جرى تحويل المصاب محمد ع. ف. إلى مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط لإصابته بكسور متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.