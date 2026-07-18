مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تراجع لشركات الذكاء الاصطناعي

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها عن نهاية الأسبوع وذلك خلال جلسة تعاملات أمس على انخفاض جماعي لمؤشراتها مدفوعة بضغوط في مواجهة أسهم شركات أشباه الموصلات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وسجلت الأسواق خسائر أسبوعية بعد موجة بيع امتدت من قطاع التكنولوجيا إلى معظم القطاعات الرئيسية.

وقادت شركات الرقائق الإلكترونية خسائر السوق مع تصاعد عمليات جني الأرباح على الأسهم التي قادت مكاسب وول ستريت منذ بداية العام، قبل أن تتسع موجة البيع لتشمل قطاعات أخرى، ما عزز حالة العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.01% ليغلق عند 7,457.69 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% إلى 25,520.24 نقطة، متأثرًا بالضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا.

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 406.55 نقطة، أو ما يعادل 0.77%، ليغلق عند 52,146.42 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية خسائر جماعية، إذ تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، فيما فقد ناسداك نحو 2.9% من قيمته، بينما انخفض داو جونز بنسبة 0.9%، في ظل استمرار عمليات البيع على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.