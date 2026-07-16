مدير الوكالة الدولية للطاقة: الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الخطر

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة، أن انخفاض مخزونات النفط الخام العالمية يقلص أحد أهم عوامل الحماية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مدير الوكالة الدولية لـ الطاقة، إن الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الخطر.

وفي سياق متصل، ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمصر، في إطار برنامج التعاون الفني، مؤكداً أنه يمثل ركيزة أساسية في دعم البرنامج النووي السلمي المصري، سواء من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، أو دعم المفاعلات البحثية، وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية في المجالات النووية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبدالعاطي، اليوم الخميس، مع رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقر الوكالة في فيينا، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى العاصمة النمساوية.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر بين مصر والوكالة، والذي تجسد مؤخرا في مشاركة المدير العام في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

