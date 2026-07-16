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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ارتفاع جنوني يضرب أسعار تذاكر نهائي كأس العالم

الارجنتين
الارجنتين
ياسمين تيسير

شهدت الساعات الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026، وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن أغلى تذكرة للمواجهة النهائية في مونديال 2026 يبلغ سعرها 188,803 يورو.

بينما جاءت باقي اسعار  التذاكر  لتصل 4,451 يورو

وأعرب الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن استيائه من هذا الأمر.

ووصف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوزان، في حديثه مع إذاعة كادينا سير الإسبانية، أسعار التذاكر بقوله: “ما يحدث يُشبه أسعار تذاكر الطيران، لأنها تتقلب باستمرار وهذا أمر مشين وغير مقبول، لأن العديد من المشجعين لدينا من الطبقتين المتوسطة والعاملة، ويقدمون تضحيات هائلة حتى يحضروا المباريات، وهم يدفعون أيضاً أسعار تذاكر الرحلات الجوية والفنادق وغيرها”.

ورغم تعهد فيفا بأنه وضع أسعار مناسبة لجميع التذاكر في الفئات الأربع لكن السوق الحالية تشير إلى ارتفاع هائل للغاية في أسعار تذاكر نهائي بطولة كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم لمتابعة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل.

وتنطلق مباراة نهائي كأس العالم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة 

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