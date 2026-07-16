التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

نشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، رسالة عاجلة للمعلمين نصها كالتالي : ترقبوا خبرا سارا طال انتظاره

منشور الإدارة المركزية

ومن جانبهم تفاعل المعلمون بشكل واسع على المنشور على فيس بوك ، حيث جاءت ابرز التعليقات كالتالي :

يا ريت الحزمة الاجتماعية

يا ترى ايه ؟

تعيين مدرسين الحصة ؟

نسأل الله التساهيل

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، أنه إيماء إلى ورود العديد من الاستفسارات من المديريات التعليمية، بشأن كيفية تطبيق نص المادة (٨٨) من القانون رقم (١٦٩) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (١٣٩) لسنه ١٩٨١، بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته، فقد تقرر تطبيق القواعد الآتية:



أولاً: بالنسبة للسادة المعلمين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التعليم المنصوص عليها بالمادة (٧١) من قانون التعليم، عند بلوغهم سن الستين، فإنهم يستبقون في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام الدراسي في ٨/٣١ من كل عام.



ثانياً: بالنسبة لمن كانوا يشغلون وظائف أعضاء هيئة التعليم المنصوص عليها بالمادة (٧١) من قانون التعليم، وتم نقلهم على وظائف بالمجموعات النوعية والتي تخضع لقواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦، لا يستبقون فى الخدمة عند بلوغهم سن الستين، ويطبق عليهم نص المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية.