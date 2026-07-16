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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 ..معلم يحسم الجدل

إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026
إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026
ياسمين بدوي

نشر إسلام عبد الفتاح معلم الرياضيات ، إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026  على صفحته على فيس بوك ، لحسم الجدل المثار بين الطلاب حول الإجابات الصحيحة للأسئلة .

ومن جانبه .. أكد محمد الرائد معلم الرياضيات ، أن امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 اليوم ، كان امتحان طويل  ، مشيراً إلى أن هذه هي طبيعة الرياضيات التطبيقية فدائما تحتاح على الأقل لنصف ساعة إضافية على وقت الامتحان 

وقال محمد الرائد : لكن امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 في مجمله اليوم موزون ولايحتوى على افكار جديدة

وكانت قد واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة وتغطية مستوى امتحانات الثانوية العامة 2026.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها: إن ردود الأفعال المرصودة أكدت أن طلاب شعبة أدبي أكدوا أن امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026 اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط  ، حيث جاءت معظم الأسئلة مباشرة ومتوازنة ومن النماذج الإسترشادية، معربين عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أما بالنسبة لطلاب علمي رياضة ، فقد أكدت ردود الأفعال المرصودة أن امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 تضمن بعض الأسئلة الصعبة ، والجزء الخاص بالمقالي جاء به أسئلة تراكمية من الإعدادية ، بينما رأى طلاب آخرين أن الامتحان معقول ولكن يحتاج لوقت أكبر من المخصص له.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أما بالنسبة لردود أفعال طلاب علمي علوم ، فقد أكد الطلاب أن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026  تضمن بعض الأسئلة الصعبة التي تناسب الطالب المتفوق، مستطردين: "بس المهم إننا خلصنا الامتحان".

وفي نهاية بيانها ، وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها مثل كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الموسيقية والفنية وعلوم الرياضة ، بضرورة حجز الإختبارات بداية من غد الجمعة،  مناشدة أولياء الأمور بترك حرية الإختيار لأبنائهم في الكلية التي يرغبون فيها وتناسب ميولهم وقدراتهم.

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