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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يشكر مسئولي امتحانات الثانوية العامة على المجهود المبذول

وزي التعليم في غرفة عمليات الوزارة
وزي التعليم في غرفة عمليات الوزارة
ياسمين بدوي

تابع  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، انتظام أعمال آخر أيام الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات؛ للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات المنظمة للامتحانات بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

واطمأن الوزير، من خلال التواصل المباشر مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء غرف العمليات بالمحافظات، على وصول صناديق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة، دون رصد أية معوقات.

واطمأن الوزير، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وعبر شاشات المتابعة وكاميرات المراقبة المتصلة باللجان الامتحانية، على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان وسير إجراءات التفتيش بدقة وانضباط.

كما وجه الوزير ببدء الامتحان في الموعد المحدد بجميع اللجان دون أي تأخير، مع الالتزام الكامل بتوفير الأجواء الهادئة والآمنة للطلاب، وسرعة التعامل مع أي مخالفات تؤثر على انتظام سير العملية الامتحانية بمنتهى الحسم، بما يضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء من الانضباط والاستقرار.

وأعرب الوزير عن خالص تقديره لجميع القائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة، من قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وأفراد الأمن، وكافة الجهات المعاونة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بُذلت طوال فترة الامتحانات، والتي أسهمت في انتظام سيرها على مستوى الجمهورية.

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، (النظام الجديد) الشعبة العلمية (علوم) الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالي عدد (533958) طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات (التطبيقية)، بإجمالي عدد (144649) طالبًا وطالبة، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد (192947) طالبًا وطالبة.

كما أدى طلاب النظام القديم الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد (397) طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد (1536) طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد (590) طالبًا وطالبة، وذلك أمام (2,032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد الامتحان في مادة الإحصاء.

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

كما تابع رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الاجراءات الخاصة بتسليم أوراق المفاهيم للطلاب قبل بدء الامتحان، ومراجعة التوزيع الصحيح لكراسات الأسئلة، بما في ذلك كراسات الأسئلة المترجمة، وفقًا لبيانات كل لجنة وعدد الطلاب بكل نموذج، مع الالتزام بجميع الإجراءات المنظمة لأعمال التوزيع.

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