زكاة الوديعة البنكية.. هل تكون على الأصل أم الأرباح؟ عضو فتوى الأزهر يحسم الجدل

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، من مستمع يقول في رسالته: إنه سأل بعض أهل العلم عن زكاة الوديعة التي أودعها في البنك، فأخبروه بأن الزكاة تكون على الأرباح فقط، دون أصل المبلغ، متسائلًا عن مدى صحة هذا الرأي.

وأجاب لاشين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا إن الزكاة فريضة عظيمة وركن أساسي من أركان الإسلام، شرعها الله لتحقيق التكافل الاجتماعي ومنع احتكار الأموال في أيدي فئة دون غيرها، مؤكدًا أن هذا التشريع الإلهي يضمن للفقير حياة كريمة ويحقق التوازن داخل المجتمع.

وأضاف أن القاعدة العامة التي استقر عليها جمهور العلماء هي أن الزكاة تجب على أصل الوديعة، وكذلك على العائد الناتج عنها، موضحًا أن الأرباح تتبع رأس المال في الحول، ولا يشترط مرور عام مستقل عليها، بل تزكى مع الأصل.

حالة استثنائية يجوز فيها التخفيف

وأوضح أن هذا الحكم هو الأصل الذي جرى عليه العمل والفتوى، لكنه أشار إلى وجود حالة استثنائية يمكن فيها التخفيف، وهي إذا كان صاحب الوديعة لا يمتلك أي مصدر دخل آخر، ويعتمد بشكل كامل على العائد الناتج منها في تلبية احتياجاته المعيشية.

وأكد أنه في هذه الحالة، إذا أُوجب عليه إخراج الزكاة على أصل الوديعة والعائد معًا، فقد يؤدي ذلك إلى تناقص رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما ينعكس سلبًا على قيمة العائد الذي يعتمد عليه في معيشته.

وأشار إلى أنه في مثل هذا الظرف يجوز الاكتفاء بإخراج الزكاة على العائد فقط، وذلك بنسبة عشرة في المئة عند الحصول عليه، دون اشتراط مرور الحول، مراعاة لظروفه وتحقيقًا لمقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج.