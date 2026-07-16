قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«القطار ملك لكل المصريين»| مكافأة لسيدة أسوان بعد موقفها البطولي.. ووزير النقل: قدمت نموذجًا للمَرأة المصرية العظيمة
البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء
مصر تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
من الخبز إلى المرتبات .. 7 قرارات حكومية شغلت المصريين خلال الساعات الماضية
تظاهرات في مدن أوكرانية احتجاجًا على استقالة وزير الدفاع.. والبرلمان يبحث تعيين بديل
زكاة الوديعة البنكية.. هل تكون على الأصل أم الأرباح؟ عضو فتوى الأزهر يحسم الجدل
روسيا تكشف حجم الخسائر الفادحة بالجيش الأوكراني خلال 24 ساعة
غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

زكاة الوديعة البنكية.. هل تكون على الأصل أم الأرباح؟ عضو فتوى الأزهر يحسم الجدل

زكاة الوديعة البنكية
زكاة الوديعة البنكية
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، من مستمع يقول في رسالته: إنه سأل بعض أهل العلم عن زكاة الوديعة التي أودعها في البنك، فأخبروه بأن الزكاة تكون على الأرباح فقط، دون أصل المبلغ، متسائلًا عن مدى صحة هذا الرأي.

وأجاب لاشين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا إن الزكاة فريضة عظيمة وركن أساسي من أركان الإسلام، شرعها الله لتحقيق التكافل الاجتماعي ومنع احتكار الأموال في أيدي فئة دون غيرها، مؤكدًا أن هذا التشريع الإلهي يضمن للفقير حياة كريمة ويحقق التوازن داخل المجتمع.

وأضاف أن القاعدة العامة التي استقر عليها جمهور العلماء هي أن الزكاة تجب على أصل الوديعة، وكذلك على العائد الناتج عنها، موضحًا أن الأرباح تتبع رأس المال في الحول، ولا يشترط مرور عام مستقل عليها، بل تزكى مع الأصل.

حالة استثنائية يجوز فيها التخفيف 

وأوضح أن هذا الحكم هو الأصل الذي جرى عليه العمل والفتوى، لكنه أشار إلى وجود حالة استثنائية يمكن فيها التخفيف، وهي إذا كان صاحب الوديعة لا يمتلك أي مصدر دخل آخر، ويعتمد بشكل كامل على العائد الناتج منها في تلبية احتياجاته المعيشية.

وأكد أنه في هذه الحالة، إذا أُوجب عليه إخراج الزكاة على أصل الوديعة والعائد معًا، فقد يؤدي ذلك إلى تناقص رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما ينعكس سلبًا على قيمة العائد الذي يعتمد عليه في معيشته.

وأشار إلى أنه في مثل هذا الظرف يجوز الاكتفاء بإخراج الزكاة على العائد فقط، وذلك بنسبة عشرة في المئة عند الحصول عليه، دون اشتراط مرور الحول، مراعاة لظروفه وتحقيقًا لمقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج.

زكاة الوديعة الأزهر الشريف عطية لاشين زكاة المال الأرباح البنكية الفتوى أحكام الزكاة زكاة الوديعة البنكية الدكتور عطية لاشين أصل الوديعة رأس المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم يتابع من غرفة العمليات المركزية انتظام سير آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

الدكتور احمد السبكي

الرعاية الصحية: تشغيل 53 منشأة طبية لخدمة المواطنين بـ الإسماعيلية

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة منظومة الرمد

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

بنطال زارا الواسع

البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد