مكتبات مصر العامة : 1.3 مليون زائر و582 ألف إعارة وأكثر من 9 آلاف نشاط

أعلنت مكتبة مصر العامة عن مؤشرات الأداء السنوية للمكتبة الرئيسية بالدقي وفرعيها بالزيتون والزاوية الحمراء، والتي كشفت عن طفرة ملحوظة في معدلات الإقبال على خدماتها والأنشطة الثقافية والمعرفية، بما يعكس الدور المتنامي للمكتبات العامة في دعم التنمية الثقافية والاجتماعية ونشر المعرفة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي مقتنيات المكتبات الثلاث بلغ 313,308 مادة ثقافية، موزعة بواقع 163,576 مادة بالمكتبة الرئيسية، و107,314 مادة بفرع الزاوية الحمراء، و42,418 مادة بفرع الزيتون.

كما بلغ عدد الأعضاء النشطين 51,500 عضو، منهم 32,830 بالمكتبة الرئيسية، و10,700 بفرع الزاوية الحمراء، و7,969 بفرع الزيتون.

وسجلت المكتبات الثلاث أكثر من 1.289 مليون زائر خلال العام، بواقع 635,676 زائرًا للمكتبة الرئيسية، و347,859 زائرًا لفرع الزاوية الحمراء، و306,746 زائرًا لفرع الزيتون.

وفي مجال الإعارة، حققت المكتبات 582,380 عملية إعارة، تصدرتها المكتبة الرئيسية بـ354,712 إعارة، تلتها الزاوية الحمراء بـ121,067 إعارة، ثم الزيتون بـ106,601 إعارة.

كما نظمت المكتبات 9,122 نشاطًا ثقافيًا ومجتمعيًا، شملت الندوات وورش العمل والفعاليات الموجهة للأطفال والشباب والكبار، بواقع 4,503 أنشطة بالمكتبة الرئيسية، و2,480 نشاطًا بفرع الزيتون، و2,139 نشاطًا بفرع الزاوية الحمراء.

وفي إطار تنمية المهارات، نفذت المكتبات 1,946 دورة تدريبية في مجالات اللغات والحاسب الآلي والتحول الرقمي، منها 1,636 دورة بالمكتبة الرئيسية و310 دورات بفرع الزاوية الحمراء.

كما استقبلت المكتبات 668 زيارة مدرسية وإرشادية، تصدرها فرع الزاوية الحمراء بـ410 جولات، يليه فرع الزيتون بـ173 جولة، ثم المكتبة الرئيسية بـ85 جولة.

وعلى الصعيد المالي، بلغت الإيرادات الإجمالية للمكتبات الثلاث 7,171,679 جنيهًا، منها 4,811,761 جنيهًا للمكتبة الرئيسية، و1,570,449 جنيهًا لفرع الزاوية الحمراء، و789,469 جنيهًا لفرع الزيتون.

وأكدت مؤشرات الأداء أن مكتبات مصر العامة تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها مراكز للمعرفة والتعلم المستمر، من خلال التوسع في الخدمات الثقافية والتدريبية، وتعزيز الوصول إلى المعرفة، بما يسهم في دعم التنمية الثقافية وبناء الإنسان المصري.