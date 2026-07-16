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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود عقب الامتحانات في الإسكندرية

طالبة ثانوية عامة
طالبة ثانوية عامة
أحمد بسيوني

شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية مشهدًا إنسانيًا لاقى تفاعلًا واسعًا، بعدما حرصت شقيقة طالبة بالشعبة العلمية على استقبالها بباقة من الورود فور خروجها من آخر امتحانات العام الدراسي، تعبيرًا عن فخرها بها واحتفالًا بانتهاء رحلة طويلة من الاجتهاد والضغوط.

وأضاف هذا الموقف أجواء من البهجة بين الطلاب وأولياء الأمور المتواجدين أمام اللجنة، حيث أشاد الحاضرون بأهمية الدعم الأسري في تخفيف الضغوط النفسية التي يواجهها طلاب الثانوية العامة طوال العام الدراسي.

وقالت الطالبة رنا محمد أحمد إن أسرتها كانت السند الحقيقي لها طوال فترة الدراسة، مؤكدة أن شقيقتيها قدمتا لها دعمًا نفسيًا ومعنويًا مستمرًا، بينما كانت والدتها ترافقها إلى اللجان وتنتظرها حتى انتهاء الامتحانات، في حين لم يتوقف والدها عن الاطمئنان عليها وتشجيعها بعد كل اختبار.

وأوضحت أن عام الثانوية العامة كان مليئًا بالتحديات، إذ كانت تقضي معظم وقتها بين الدروس والمذاكرة، وهو ما تسبب لها في حالة من الإرهاق الشديد استدعت مراجعة الأطباء أكثر من مرة، مشيرة إلى أن الضغوط لم تكن دراسية فقط، بل امتدت لتؤثر على حالتها النفسية أيضًا.

وأضافت أن عددًا من امتحانات هذا العام اتسم بدرجة من الصعوبة، وهو ما أدى إلى زيادة التوتر بين الطلاب، إلا أنها حرصت على بذل أقصى ما لديها طوال العام، مؤكدة رضاها عن أدائها مهما كانت النتيجة النهائية.

ووجهت رنا رسالة إلى طلاب الثانوية العامة في الأعوام المقبلة، حثتهم فيها على الاجتهاد وتنظيم الوقت وعدم الاستسلام للقلق، مشيرة إلى أن النجاح يبدأ بالسعي وبذل الجهد، مع أهمية الاستعانة بالله والحفاظ على الدعم الأسري باعتباره أحد أهم عوامل تجاوز هذه المرحلة.

واختتمت حديثها بتقديم خالص التعازي لأسر الطلاب الذين فقدوا حياتهم خلال العام الدراسي، معربة عن بالغ حزنها تجاه تلك الوقائع، وداعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدة أن الثانوية العامة، رغم ما تحمله من ضغوط، تظل مرحلة مؤقتة تنتهي ويبقى أثر الاجتهاد والسعي.

الثانوية العامة الامتحانات الهدايا أولياء الأمور الإسكندرية

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