وزارة السياحة تعتمد ضوابط العمرة.. المدد والشروط والأوراق

​اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448 هجرية (الموافق لعام 2026م).

وتأتي هذه الضوابط لوضع إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى حماية حقوق المعتمرين المصريين، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم من شركات السياحة، وتلافي كافة المشكلات التي واجهت المواسم السابقة.

و​نستعرض في هذا التقرير أبرز ما جاء في الضوابط الجديدة لموسم العمرة من اشتراطات تنظيمية وصحية وتقنية.

​أولاً: مدد برامج العمرة والحد الأقصى للإقامة

و​وضعت الوزارة قواعد صارمة لتحديد مدد البرامج لضمان انسيابية السفر والعودة:

​الحد الأقصى للبرنامج: حددت الضوابط الحد الأقصى لبرنامج العمرة العادي بـ 15 يوماً فقط طوال أشهر الموسم.

​استثناء شهر رمضان: يُستثنى من ذلك الفترة من (15 شعبان وحتى 17 رمضان)، حيث يُسمح بزيادة مدة البرنامج لتصل إلى 35 يوماً كحد أقصى.

​الإقامة بالمدينة المنورة: ألزمت الضوابط الشركات بألا تقل مدة إقامة المعتمر بالمدينة المنورة عن ليلة واحدة ضمن البرنامج المعتمد.

​ثانياً: شروط وضوابط صارمة على شركات السياحة

و​بهدف منع التلاعب وحماية المعتمر ماليًا وجسديًا، تم إقرار الآتي:

​تسجيل البرامج: تلتزم الشركات بتسجيل كافة بيانات برامج العمرة على البوابة المصرية للعمرة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة على الأقل.

​صلاحية وتأشيرات السفر: تُنفذ تأشيرات العمرة خلال 15 يوماً فقط من تاريخ إصدارها. كما يشترط أن يكون جواز سفر المعتمر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

​حظر المبالغ الإضافية: يُحظر تماماً على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية إضافية من المعتمرين أثناء تنفيذ الرحلة تحت أي مسمى، ويجب أن تكون كافة التكاليف والرسوم محددة ومدرجة مسبقاً في البرنامج المتعاقد عليه.

​حجم التعاقدات: حظرت الضوابط على شركة السياحة المصرية الواحدة التعاقد مع أكثر من 3 مؤسسات سعودية لتقديم الخدمات.

​الضوابط المالية: تم تحديد رسوم باركود البوابة الإلكترونية للعمرة لهذا الموسم بنحو 3100 جنيه مصري تُسدد عن كل معتمر.

​ثالثاً: جودة السكن والإشراف وتطبيق "رفيق" الإلزامي

و​ركزت الضوابط الجديدة على تعزيز الخدمات الميدانية المرافقة للمعتمر:

​اشتراطات السكن: حددت الوزارة ضوابط السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث اشترطت ألا تزيد أقصى مسافة بين سكن المعتمرين والمسجد النبوي الشريف عن 1400 متر بشكل دائري لضمان سهولة التنقل.

​المشرفون وتطبيق رفيق: تلتزم كل شركة بتوفير مشرف معتمد ومرافق لكل 50 معتمراً، مع إلزامية وجود 5 مشرفين على الأقل بكل شركة. كما فرضت الوزارة استخدام تطبيق "رفيق" الذكي لمتابعة المشرفين والرحلة والتأكد من جودة الخدمة وحل الشكاوى بشكل فوري.

​منظومة تقييم شهري: استحدثت الوزارة منظومة تقييم شهرية لأداء شركات السياحة بناءً على دقة بياناتها، وسرعة التعامل مع الشكاوى، ومدى التزام مشرفيها.

​رابعاً: الضوابط الصحية والوثائق المطلوبة لحجز العمرة

و​أكدت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة على الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المصرية والسعودية:

​الأوراق والمستندات المطلوبة:

​جواز سفر ساري (6 أشهر على الأقل).

​شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة تفيد تلقي التطعيمات المقررة.

​إيصال سداد رسوم الفحص الطبي.

​وثيقة تأمين صحي تغطي فترة السفر بالكامل.

​وأهابت وزارة السياحة والآثار بكافة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، عدم الانسياق وراء السماسرة والشركات غير المرخصة، وضرورة الحجز فقط عبر شركات السياحة المعتمدة والموثقة على البوابة المصرية للعمرة لضمان حقوقهم وتفادي التعرض لحالات النصب أو إلغاء السفر في المطارات.