قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنقل تبعية "معلومات قطاع الأعمال العام" لمجلس الوزراء مباشرة
الزمالك يتسلم رسميا أرض حدائق أكتوبر
ليلة غامضة تقلب كل شيء… ماذا حدث لـ جيدا منصور في مسلسل تحت السن؟
الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام
هبوط أسعار الذهب.. عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا والأوقية بـ4033 دولارًا
تطور خطير.. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب
التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
الإسترليني يحلق قرب أعلى مستوى مع تراجع المخاوف المالية في بريطانيا
اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو الجاري
عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"
حسام عبد المجيد على أعتاب بلغاريا.. تعرف على شروط الزمالك لاتمام الصفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وزارة السياحة تعتمد ضوابط العمرة.. المدد والشروط والأوراق

العمرة
العمرة
قسم الخدمات

​اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448 هجرية (الموافق لعام 2026م). 

وتأتي هذه الضوابط لوضع إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى حماية حقوق المعتمرين المصريين، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم من شركات السياحة، وتلافي كافة المشكلات التي واجهت المواسم السابقة.  

ضوابط العمرة الجديدة

و​نستعرض في هذا التقرير أبرز ما جاء في الضوابط الجديدة لموسم العمرة من اشتراطات تنظيمية وصحية وتقنية.  

​أولاً: مدد برامج العمرة والحد الأقصى للإقامة

و​وضعت الوزارة قواعد صارمة لتحديد مدد البرامج لضمان انسيابية السفر والعودة:  

الحد الأقصى للبرنامج: حددت الضوابط الحد الأقصى لبرنامج العمرة العادي بـ 15 يوماً فقط طوال أشهر الموسم.  

استثناء شهر رمضان: يُستثنى من ذلك الفترة من (15 شعبان وحتى 17 رمضان)، حيث يُسمح بزيادة مدة البرنامج لتصل إلى 35 يوماً كحد أقصى.  

الإقامة بالمدينة المنورة: ألزمت الضوابط الشركات بألا تقل مدة إقامة المعتمر بالمدينة المنورة عن ليلة واحدة ضمن البرنامج المعتمد.  

وزير الحج السعودي: استمرار استعدادات موسم العمرة لخدمة ضيوف الرحمن

​ثانياً: شروط وضوابط صارمة على شركات السياحة

و​بهدف منع التلاعب وحماية المعتمر ماليًا وجسديًا، تم إقرار الآتي:  

تسجيل البرامج: تلتزم الشركات بتسجيل كافة بيانات برامج العمرة على البوابة المصرية للعمرة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة على الأقل.  

صلاحية وتأشيرات السفر: تُنفذ تأشيرات العمرة خلال 15 يوماً فقط من تاريخ إصدارها. كما يشترط أن يكون جواز سفر المعتمر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.  

حظر المبالغ الإضافية: يُحظر تماماً على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية إضافية من المعتمرين أثناء تنفيذ الرحلة تحت أي مسمى، ويجب أن تكون كافة التكاليف والرسوم محددة ومدرجة مسبقاً في البرنامج المتعاقد عليه.  

حجم التعاقدات: حظرت الضوابط على شركة السياحة المصرية الواحدة التعاقد مع أكثر من 3 مؤسسات سعودية لتقديم الخدمات.  

منتدى العمرة والزيارة

الضوابط المالية: تم تحديد رسوم باركود البوابة الإلكترونية للعمرة لهذا الموسم بنحو 3100 جنيه مصري تُسدد عن كل معتمر.  

​ثالثاً: جودة السكن والإشراف وتطبيق "رفيق" الإلزامي

و​ركزت الضوابط الجديدة على تعزيز الخدمات الميدانية المرافقة للمعتمر:  

اشتراطات السكن: حددت الوزارة ضوابط السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث اشترطت ألا تزيد أقصى مسافة بين سكن المعتمرين والمسجد النبوي الشريف عن 1400 متر بشكل دائري لضمان سهولة التنقل.  

المشرفون وتطبيق رفيق: تلتزم كل شركة بتوفير مشرف معتمد ومرافق لكل 50 معتمراً، مع إلزامية وجود 5 مشرفين على الأقل بكل شركة. كما فرضت الوزارة استخدام تطبيق "رفيق" الذكي لمتابعة المشرفين والرحلة والتأكد من جودة الخدمة وحل الشكاوى بشكل فوري.  

منتدى العمرة

منظومة تقييم شهري: استحدثت الوزارة منظومة تقييم شهرية لأداء شركات السياحة بناءً على دقة بياناتها، وسرعة التعامل مع الشكاوى، ومدى التزام مشرفيها.  

​رابعاً: الضوابط الصحية والوثائق المطلوبة لحجز العمرة

و​أكدت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة على الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المصرية والسعودية:  

​الأوراق والمستندات المطلوبة:  

  • ​جواز سفر ساري (6 أشهر على الأقل).  
  • ​شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة تفيد تلقي التطعيمات المقررة.  
  • ​إيصال سداد رسوم الفحص الطبي.  
  • ​وثيقة تأمين صحي تغطي فترة السفر بالكامل.  
حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة

​وأهابت وزارة السياحة والآثار بكافة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، عدم الانسياق وراء السماسرة والشركات غير المرخصة، وضرورة الحجز فقط عبر شركات السياحة المعتمدة والموثقة على البوابة المصرية للعمرة لضمان حقوقهم وتفادي التعرض لحالات النصب أو إلغاء السفر في المطارات.

العمرة موسم العمرة وزارة السياحة ضوابط العمرة شروط العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

ترشيحاتنا

مروان عطية

مروان عطية يعتذر بعد تصريحاته عن ضغوط لاعبي الكرة: لم أقصد التقليل من تعب الناس

الشرقيه

رئيس نادي الشرقية: مواجهات الأهلي والزمالك أمام إنبي الشرقية ستلعب على ستاد الزقازيق

ميار شريف

ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى بطولة ياش المفتوحة للتنس

بالصور

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد