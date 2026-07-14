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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شريان جديد لربط الجيزة وأكتوبر.. موعد تشغيل الخط الرابع لـ «مترو الهرم»

المترو
المترو
قسم الخدمات
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تضع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، اللمسات الأخيرة في أحد أضخم مشروعات النقل الجماعي الصديق للبيئة في إقليم القاهرة الكبرى، وهو الخط الرابع لمترو الأنفاق (مترو الهرم). 

ويمثل هذا الخط طوق النجاة لإنهاء التكدس المروري في شارع الهرم وحي الجيزة، فضلاً عن تقديم خدمة انتقال سريعة وحضارية لسكان مدينة 6 أكتوبر والوافدين إلى المتحف المصري الكبير.

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ونستعرض معكم في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لموعد التشغيل التجريبي والفعلي، وخريطة المحطات التي تخدم سكان الهرم وأكتوبر.

موعد التشغيل التجريبي والفعلي للخط الرابع

وفقاً للمخطط الزمني لوزارة النقل ومعدلات التنفيذ الحالية لشركات المقاولات المصرية والأجنبية العاملة في المشروع:

  • التشغيل التجريبي (بدون ركاب): من المتوقع بدء التشغيل التجريبي لقطارات المرحلة الأولى من الخط الرابع خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك لاختبار أنظمة الإشارات، والاتصالات، والتحكم بالكامل للتأكد من معايير الأمان والسلامة.
  • التشغيل الفعلي والافتتاح الرسمي: من المستهدف افتتاح المرحلة الأولى للجمهور واستقبال الركاب رسمياً خلال النصف الأول من عام 2027.
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خريطة محطات المرحلة الأولى (الهرم - 6 أكتوبر)

ويمتد مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمسافة 19 كيلومتراً، ويضم 16 محطة تربط أطراف الجيزة بقلب القاهرة، وجاءت خريطة المحطات كالتالي:

  1. محطة حدائق الأشجار (6 أكتوبر): المحطة التبادلية والورشة الرئيسية للخط.
  2. محطة حدائق الأهرام: لخدمة الكثافة السكانية الضخمة بقطاعات حدائق الأهرام.
  3. محطة النصر (المتحف المصري الكبير): المحطة الأبرز لخدمة السائحين وزوار المنطقة الأثرية.
  4. محطة ميدان الرماية.
  5. محطات شارع الهرم المتتالية: (الأهرام، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة).
  6. محطة الجيزة: محطة تبادلية هامة للربط مع الخط الثاني للمترو (شبرا - المنيب) ومحطة قطارات السكة الحديد.
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  1. محطة الروضة (المنيل).
  2. محطة الفسطاط: المحطة النهائية للمرحلة الأولى، والتي يتم التبادل فيها مع الخط الأول للمترو (حلوان - المرج).

كيف يخدم الخط الرابع سكان 6 أكتوبر والهرم؟

ويحقق "مترو الهرم" نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل اليومية للمواطنين من خلال عدة محاور:

  • إنهاء أزمة الاختناق المروري: سيعمل المترو كبديل سريع لوسائل النقل السطحية في شارع الهرم (الذي يعاني من إغلاقات جزئية بسبب الإنشاءات)، مما يختصر وقت الرحلة من الجيزة إلى أكتوبر لأقل من 20 دقيقة.
  • الربط مع وسائل النقل الأخرى: تتبادل محطة "حدائق الأشجار" الحركة مع وسائل النقل المتجهة لعمق مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، كما يتقاطع الخط مع الخطين الأول والثاني للمترو، مما يسهل الانتقال لشرق القاهرة وشمالها دون عناء.
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  • دعم حركة السياحة العالمية: بربط محطة الجيزة مباشرة بمحطة المتحف المصري الكبير وميدان الرماية، يتيح المترو للأفواج السياحية والمواطنين الانتقال المباشر من محطات السكك الحديدية إلى المقاصد الأثرية بأعلى مستوى من الرفاهية والأمان.
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