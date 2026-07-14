عودة التصعيد الأمريكي ضد إيران.. لماذا اتخذ ترامب هذا المسار؟

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن السلام يظل الخيار الأفضل مقارنة بالحرب والعنف، لكنه شدد على أن السلام العادل لا يتحقق إلا بوجود توازن في القوة، مؤكداً أن "لا أحد يمنح أحداً شيئاً مجاناً"، وأن الصراعات ستظل قائمة ما دامت أسبابها الأساسية لم تُحسم.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أي تفاهمات أو اتفاقيات أمنية أو تطبيعية لن تضمن استقراراً دائماً في المنطقة إذا غاب هذا التوازن، معتبراً أن المنطقة ستظل عرضة للاشتعال إلى أجل غير مسمى في ظل استمرار الصراع.

ورأى حسين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ في تقدير طبيعة المنطقة، إذ افترض إمكانية فرض رؤيته سريعاً، لكنه اصطدم بواقع مختلف، ولم يحقق أهدافه الاستراتيجية، ما دفعه إلى محاولة تغيير الوقائع على الأرض والعودة إلى التصعيد.