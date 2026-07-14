منتخب مصر يخوض 4 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2027 خلال 16 يومًا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض أربع مباريات متتالية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، بعد تعديل أجراه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقرر "كاف" دمج فترتي التوقف الدولي في شهري سبتمبر وأكتوبر لتصبحا فترة واحدة، بما يسمح للمنتخبات بخوض أربع مباريات بدلًا من مباراتين فقط خلال هذه النافذة الدولية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مبارياته الأربع أمام منتخبات أنجولا، وجنوب السودان، ومالاوي ذهابًا وإيابًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في خطوة قد تقرب "الفراعنة" من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استغلال فترة التوقف الطويلة لتحقيق أكبر عدد من النقاط، خاصة أن ضغط المباريات سيجعل هذه المرحلة حاسمة في مشوار المنتخب نحو التأهل للبطولة القارية.