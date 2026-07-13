قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 17 شخصا في حادث تصادم بطريق مطروح إسكندرية الساحلي
أتوبيس منتخب مصر يتوجه إلى استاد القاهرة لتكريم الأبطال
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ طريق مطروح إسكندرية
ننشر أسماء المصابين الـ17 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية
محافظ الغربية يشارك في وضع حجر أساس مقر النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة | صور
تنويه هام بشأن استلام قرارات تكليف وتظلمات أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
أتوبيس منتخب مصر يجوب الشوارع المحيطة باستاد القاهرة .. شاهد
بسبب نتنياهو.. ترامب يعلن حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية
أحمد موسى : ترامب عايز يسيطر على هرمز .. والحرب هترجع أقوى
أسعار النفط اليوم تقفز 4% بعد قرارات ترامب بشأن إيران
الهلال الأحمر يمد غزة بـ 70 ألف سلة غذائية وطبية
الفاو تدعم ريفيات مصر في الصعيد بـ مشروع زراعي ضخم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في زمن أصبحت فيه المواقف تبرهن على ماتبقى من القيم ، وصارت فيه الأساسيات من الموروث الأخلاقي إعجازا يصفق له ويشار اليه بالبنان فى هذا الزمان تذكرت قصة كان يحكيها لنا أبى رحمه الله خلال اصطفافنا حوله يوم أجازته التى كنا ننتظرها لما تحمله من مظاهر السعادة والفرح . كان يبدأ حكايته بأن يطلب منا أن نصلى على النبى وأن نزيده صلاه ثم يبدأ فى السرد الجميل ويحكى لنا قصة عم حسن التى لم نمل من سماعها رغم تعدد مرات حكيها وسردها بصوت أبى الجميل .


فكان  يقول يحكى أن رجلا كان إسمه عم حسن وهذا الرجل كان موظفًا بسيطًا، يعرفه الجميع بابتسامته الهادئة. ويستكمل أبى حكايته وكلنا شغف وترقب فيقول عم حسن لم يكن يملك مالًا كثيرًا، لكنه كان يملك لسانًا طيبًا لا يجرح أحدًا.وينظر إلينا كانّ رصيده كله فى لسانه الطيب الذى حبب فيه خلق الارض وطوبها وحجرها ..

 وفي أحد الأيام، دخل شاب جديد إلى العمل، وأخطأ في تنفيذ أول مهمة له على الرغم من كونها كانت  بسيطة ، ربما كان السبب ارتباك الموظف الجديد أو عدم خبرته ، أو قلة فهمه ، أيا كانت الأسباب إلا من حوله لم يرحموه ولم تمضِ ساعات حتى بدأ الحديث عنه، وكل واحد يضيف إلى القصة ما يجعلها أكثر إثارة. ولم يشارك عم حسن في هذا الحديث، بل قال: “دعوه يتعلم، فكلنا بدأنا من الصفر.” .. وتمر السنوات، ويصبح  ذلك الشاب مديرًا للمؤسسة.

 وفي أول اجتماع له، فوجئ الجميع بأنه استدعى عم حسن ليجلس بجواره، وقال أمام الجميع: في أول يوم لي هنا، لم أكن أحتاج من يصحح خطئي فقط، بل كنت أحتاج من يحفظ كرامتي. الجميع تحدث عني، إلا هذا الرجل.”. كلمات المدير نزلت كالصاعقة على الحاضرين و ساد الصمت، ليكمل المدير حواره ويقول وبلهجة أسى أن كلمة واحدة قد تهدم إنسانًا، وأن كلمة أخرى قد تبني مستقبله. ويتقدم بعد هذه الكلمة الى عم حسن ويحتضنه ويؤكد له أنه لم ينس أبدا صمته الذى كان بمثابة طوق نجاة له واشارة مرور من هذه الأزمة مفادها لاتلتفت فقط اعمل وصحح أخطاءك ودعهم يقولون مايقولون
.. وكان ابى يختتم قصته بمقولة : قد لا نتذكر كل ما قلناه، لكن الناس لا تنسى أبدًا كيف جعلتهم كلماتنا يشعرون وكيف تغير الكلمة مسار وبوصلة الكثير من الباحثين عن طريق قويم وغد سليم ، وينظر الينا ابى ضاحكا ويقول ، الحكمة فين بأه ؟ الحكمة بتقول "اختر كلماتك بعناية، فقد تكون سببًا في نجاح إنسان أو انكساره..
رحل أبى وتغيرت الحياة كلها وظلت كلماته حاضرة وظل عم حسن بوصلتى وأصبحت أنا أبحث عن كل عم حسن بكلماته الطيبة وبمفادها المؤثر ، تعثرت ونهضت وكلما مررت بمواقف لاصدقائي أو جيرانى احكى لهم حكاية عم حسن.

الموروث الأخلاقي القيم المواقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل ترسيخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين

طلاب جامعة دمنهور يقدمون نظاما ذكيا للتنبؤ بالأعطال

طلاب جامعة دمنهور يقدمون نظاما ذكيا للتنبؤ بالأعطال | تفاصيل

محافظ شمال سيناء يقرر إلغاء مخالفات الكافتيريات ويمد ساعات العمل لشاطئ العريش للواحدة صباحاً

محافظ شمال سيناء يقرر إلغاء مخالفات الكافتيريات ويمد ساعات العمل لشاطئ العريش للواحدة صباحاً

بالصور

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم

إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : ماذا بعد اكتشاف 1ملم 3 من دماغ الإنسان؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نقاء عطاء الأنثى

المزيد