الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

كشف الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك سيُوجه الشكر إلى الكابتن معتمد جمال، على أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الـ48 ساعة المقبلة.

رحيل معتمد جمال

وأوضح الغندور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الإدارة تستهدف حسم ملف المدير الفني سريعًا، من أجل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد دون تأخير، ووضع البرنامج الفني والتجهيزات الخاصة بالفريق قبل انطلاق المنافسات.

وكان قد دخل معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك في أزمة جديدة مع إدارة الكرة بعد الاستقرار على ضم مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وتصاعدت انباء مفاوضات الزمالك مع عدد من المدربين الأجانب في الأونه الأخيرة وسط عدم استقرار على الموقف النهائي لمعتمد جمال.

وطالب معتمد جمال بضرورة حسم موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل عن النادي بجانب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي.