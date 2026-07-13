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برلمانية الشعب الجمهوري توافق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية الشعب الجمهوري توافق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية

النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى
النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى
فريدة محمد - ماجدة بدوى
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أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يمثل إعلان صريح بانتقال الدولة المصرية إلى عصر الادارة المحترفة لممتلكاتها فالجهاز ليس مجرد جهة مضافا للهيكل الادارى للدولة بل يكون عمود فقرى فهذا الجهاز هو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائى وهو المشرف على مشروعات قومية عملاقة مثل مشروع الدلتا الجديدة ،جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

وأضاف أبو هميلة أن الجهاز يمثل قوة تدخل سريع فى حالة حدوث الأزمات العالمية والأزمات الجيوسياسية ويساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يجعله خط الدفاع الاول فى مواجهة الازمات.

ولفت إلى القانون يمنح الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة ويمنحه القوة المطلوبة للتعامل مع الملفات المنوطة إليه ويمنحه الصلاحيات الخارجية لعقد شراكات وإدارة الأصول بما يتوافق مع القانون موضحا أن القانون منضبط ويؤسس لجهاز يصل بمصر إلى التنمية المستدامة معلنا موافقته على مشروع القانون.

النائب محمد صلاح أبو هميلة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية الأمن الغذائى الجلسة العامة لمجلس النواب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

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