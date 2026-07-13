التعليم: بدء تلقي تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2026 لمدة 15 يومًا وتحديد ضوابط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء أعمال التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، اعتبارًا من اليوم / الاثنين / ، ولمدة خمسة عشر يومًا، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة التي حددتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة ، أن الطالب الراغب في التظلم يسدد مبلغ 200 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم عليها، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد أو شركة "فوري".

وأضافت أنه يتعين على الطالب إحضار أصل وصورة إيصال سداد الرسوم، إلى جانب أصل وصورة بطاقة الرقم القومي، عند التوجه إلى الكنترول، مع تحديد المواد المطلوب التظلم عليها، مشيرة إلى أنه يُسمح بحضور ولي الأمر مع الطالب فقط.

وأكدت الوزارة حظر استخدام الهاتف المحمول داخل المكان المخصص للاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال التظلمات، بما يضمن حسن سير العمل وتيسير إجراءات الاطلاع على أوراق الطلاب المتقدمين بطلبات التظلم.