فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

المورينجا عشب ونبات طبيعي مفيد ويساعد الجسم فى أى مشاكل صحية، كما ان هذا العشب يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن ويتم زراعته فى كثير من البلدان ويطلق عليها شجرة المعجزات.

وفى هذا التقرير نقدم لك فوائد عشب المورينجا وفقا لموقع «justhealthy» .

فوائد عشب المورينجا ..

1-خفض مستويات السكر فى الدم :

إذا كنت مصابا بالسكر فإن عشبة المورينجا تعمل على ضبط نسبة السكر فى الدم طبيعيا لبعض الوقت، وأظهرت العديد من الدراسات أن المورينجا تعمل على ضبط السكر بالدم، وذلك بعد تجربة تناول 7 جرام من مسحوق المورينجا لمدة 3 شهور حيث أدي ذلك إلى تحسن مستوي السكر فى الدم بنسبة 13,5 % .

2-علاج السرطان :

تحتوي المورينجا على مضادات أكسدة تعمل على مكافحة الإصابة بالسرطان، وكذلك وقف تمدد الخلايا السرطانية، كذلك يحتوي على مواد البيتا كاروتين و حمض الكلوروجينيك، التي تحمي الجسم من الأمراض .

3-مكافحة الشيخوخة :

بفضل احتوائها على كميات كبيرة من فيتامين أ، فإن المورينجا تعمل على تقليل ظهور علامات الشيخوخة، وتعزز الصحة بشكل جيد، وحتي اليوم هناك الكثير من فوائد المورينجا لم يتم اكتشافها .

4-تقوية العظام :

يعمل نبات المورينجا على تقوية كثافة العظام بشكل فعال، لاحتوائها على الكالسيوم والحديد، ويفضل تناوله للمراهقين لتعزيز الحالة الصحية لهم

5-تنقية الدم :

يعمل كوب من المورينجا على تنقية الدم، والتخلص من مشكلات حب الشباب ومشاكل الجلد،حيث تعتبر المورينجا مضاد حيوي فعال فى التخلص من حب الشباب والبثور التي تظهر على البشرة .