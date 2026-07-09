عشبة غير متوقعة لعلاج التوتر والسرطان

يلعب البابونج دور كبير في حماية الجسم من أمراض ومشاكل صحية عديدة في مقدمتها السرطان.

ووفقا لموقع webmd البابونج يساعد في علاج القلق والتوتر والحماية والسرطان.



التوتر والقلق



إلى جانب تحسين النوم، يُعتقد أن هذا الشاي يساعد على تخفيف القلق والتوتر وقد وُجد أن تناول شاي البابونج بانتظام قد يساعد في التغلب على الاكتئاب، مما يؤدي إلى تحسين المزاج وتقليل الشعور بالحزن .

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمقارنة آثار الشاي مع خيارات الإدارة الأخرى المتاحة لاضطرابات النوم والتوتر والقلق.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُقال إن شاي البابونج مفيد للأمعاء فخصائصه الرئيسية، مثل قدرته على تقليل الالتهاب، قد تُسهم في تحسين صحة الأمعاء عن طريق منع نمو البكتيريا الضارة فيها، وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي كعسر الهضم والإسهال وانتفاخ البطن كما ثبت أنه يُساعد في تقليل احتمالية الإصابة بقرحة المعدة من خلال موازنة إفراز حمض المعدة ، مع العلم أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفائدة.

الحماية من السرطان

قد يساعد شاي البابونج في الوقاية من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، فهو غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأبيجينين، الذي قد يساعد في مكافحة بعض أنواع الخلايا السرطانية .

أظهرت الاختبارات المعملية أن مضاد الأكسدة أبيجينين الموجود في شاي البابونج يوقف نمو الخلايا السرطانية، مما يُبرز إمكاناته كعامل طبيعي للحد من خطر الإصابة بالسرطان ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج.