بالأسماء: كانا يعبران الطريق معًا.. فعادا إلى أسرتهما أحدهما جثمانًا والآخر مصابًا بنزيف في المخ

تحولت لحظات عادية على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي إلى مأساة إنسانية مؤلمة، بعدما فقدت أسرة من محافظة كفر الشيخ أحد أبنائها، بينما يرقد شقيقه الأصغر في المستشفى بين الحياة والموت، إثر تعرضهما لحادث دهس أمام مستشفى العلمين.

أسماء الضحايا

كان الشقيقان، أحمدع.ا 25 عامًا) وشقيقه عصام (17 عامًا)، يحاولان عبور الطريق، قبل أن تصدمهما سيارة مسرعة، ليسقطا على الأسفلت في مشهد صادم أمام المارة.

انتقال الإسعاف

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث عقب تلقي البلاغ، وتم نقل الشقيقين إلى مستشفى العلمين، إلا أن محاولات إنقاذ أحمد باءت بالفشل، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، بينما دخل شقيقه عصام في رحلة علاج صعبة بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

سائق السيارة

وكشفت التحريات الأولية أن السيارة كان يقودها عبد الرحمن س.ا ، 20 عامًا، ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبين لحظة وأخرى، تبدلت أحلام أسرة كانت تنتظر عودة نجليها، لتستقبل خبر وفاة أحدهما، بينما تتشبث بالأمل في نجاة الآخر، .