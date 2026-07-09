حكم كأس العالم يفجر مفاجأة بعد خروج مصر أمام الأرجنتين.. ويكشف حقيقة إعادة المباراة

لا تزال أصداء مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 تفرض نفسها على الساحة الرياضية، بعدما أثارت القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء موجة واسعة من الجدل بين الجماهير والنقاد. ورغم خروج الفراعنة من البطولة، فإن الأداء القوي الذي قدمه المنتخب حظي بإشادة من العديد من المتابعين، كان أبرزهم الحكم الهولندي داني ماكيلي، أحد الحكام المشاركين في النسخة الحالية من المونديال.

إشادة من حكم دولي بأداء الفراعنة

أعرب الحكم الهولندي داني ماكيلي عن تعاطفه مع منتخب مصر عقب خسارته أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن الفريق المصري قدم مباراة كبيرة وكان يستحق تقديرًا أكبر على المستوى الفني.

وقال ماكيلي في تصريحات صحفية إنه يشعر بالأسف لما حدث للمنتخب المصري في مباراته أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أن لاعبي الفراعنة قدموا أداءً مميزًا طوال اللقاء، وكانوا على بعد خطوات قليلة من تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، لولا بعض التفاصيل التي حسمت المواجهة في النهاية.

وتأتي تصريحات الحكم الهولندي في وقت تتواصل فيه ردود الفعل على المباراة التي اعتبرها كثيرون واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل من الناحية التحكيمية.

قرارات تحكيمية أشعلت الجدل

شهدت المباراة عددًا من اللقطات المثيرة للنقاش، كان أبرزها إلغاء هدف للمنتخب المصري عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب اعتراضات متكررة من لاعبي الجهاز الفني والجماهير على بعض القرارات المتعلقة بالالتحامات داخل الملعب واحتساب الأخطاء.

وأثارت هذه القرارات موجة كبيرة من التساؤلات حول مدى تأثيرها على سير المباراة ونتيجتها النهائية، خاصة أن المنتخب المصري ظهر بصورة قوية ونجح في مجاراة المنتخب الأرجنتيني خلال معظم فترات اللقاء.





هل يمكن إعادة مباراة مصر والأرجنتين؟

ومع تصاعد الجدل، انتشرت تساؤلات واسعة حول إمكانية إعادة المباراة، إلا أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحسم هذه المسألة بشكل واضح.

فالأخطاء التقديرية التي يتخذها الحكم أثناء إدارة المباراة، حتى وإن أثرت في النتيجة، لا تُعد سببًا قانونيًا لإعادة اللقاء، لأنها تدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة للحكم داخل أرض الملعب.

وفي المقابل، تنص اللوائح على أن إعادة المباريات تقتصر على حالات استثنائية فقط، مثل وجود خطأ صريح في تطبيق إحدى مواد قانون اللعبة، أو عدم استكمال المباراة بسبب ظروف قهرية، أو وقوع مخالفات تنظيمية أو فنية جسيمة تؤثر على شرعية إقامة اللقاء.

اللوائح تحسم الجدل

وبناءً على القوانين المعمول بها، فإن إعادة مواجهة مصر والأرجنتين تبدو مستبعدة للغاية، ما لم يثبت وجود خطأ في تطبيق قوانين اللعبة نفسها، وليس مجرد قرارات تحكيمية تقديرية أو اجتهادات اتخذها طاقم التحكيم أثناء المباراة.



ورغم انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، فإن الأداء الذي قدمه الفراعنة أمام الأرجنتين ترك انطباعًا إيجابيًا لدى العديد من المتابعين والخبراء، وفي مقدمتهم الحكم الهولندي داني ماكيلي.