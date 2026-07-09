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قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الدور الثاني لطلاب "أبناؤنا في الخارج"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الدور الثاني لطلاب "أبناؤنا في الخارج"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الإجراءات المنظمة لعقد الإختبارات الإلكترونية للدور الثاني وتحديد المستوى ( 2025/ 2026 )   ، وذلك في إطار حرصها على تنظيم سير العملية الامتحانية لطلاب “أبناؤنا في الخارج”، وضمان إتاحة وسائل تقييم مرنة وآمنة ، تعلن الوزارة 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بصفوف  (المستوى الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك الصفين الأول والثاني الابتدائي)، تُتاح لهم ملفات تقييم الأداء اعتبارًا من يوم السبت الموافق اا يوليو، وذلك من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف التقييم، يقوم ولي الأمر بمسح الملف إلكترونيًا وتحويله إلى ملف بصيغة (PDF) ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى السادس الإبتدائي، وطلاب الصف الثالث الإعدادي يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من الامتحانات عبر منصة “أبناؤنا في الخارج”، وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لامتحانات الدور الثاني ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ويتأكد الطالب من كتابة بياناته الشخصية كاملة أعلى ورقة الأسئلة (الاسم – رقم الجلوس)، وفي حال عدم معرفة رقم الجلوس يتم كتابة الرقم القومي للطالب أو الرقم البديل .

وقالت الوزارة : تأتي الإمتحانات كلها بنظام الإختيار من متعدد (أربعة إختيارات) ، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي وكذلك الصف الثالث الاعدادي وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والبدائل فى الإختبارات المتاحة بشكل جيد ، حيث يتم الإجابة على نفس ورقة الأسئلة بوضع علامة (صح) أو أى علامة أخرى مثل ( تظليل ، وضع خط تحت الاجابة ، دائرة) أما في حالة وضع علامة أمام إختيارين أو أكثر يتم إلغاء السؤال للطالب ، وبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على كل مادة ، يقوم ولي الأمر بمسح ورقة الإمتحان إلكترونيًا وحفظها بصيغة (PDF) على ألا يتجاوز حجم الملف عن ٢ ميجابايت ، ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية واختيار المادة بدقة ، ثم الضغط على زر حفظ لإرسال الملف الالكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج ، وذلك في موعد أقصاه 24 ساعة من لحظة إتاحة الإمتحان على المنصة .

-وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي) ، تشير الوزارة إلى أنه من المقرر أن تُعقد إمتحانات الدور الثاني لهذه الصفوف بنفس نظام الإمتحانات للفصل الدراسي الثاني وهي نظام الإختبارات الإلكترونية من المنزل  (Online Exams).، وذلك من خلال منصة الإمتحانات الإلكترونية علي الرابط :               

  assessment.esa.mod.pearson.com/login 

وأهابت الوزارة بالسادة أولياء الأمور هؤلاء الطلاب بضرورة الدخول على حساباتهم الرسمية على منصة أبناؤنا في الخارج لإستلام أرقام الجلوس ، وحسابات الطلاب لتأدية إختبارات الدور الثاني وكذلك مشاهدة الفيديو التوعوى المساعد لهم في هذا الشأن  ، وذلك من خلال الرباط sabroad.emis.gov.eg ، كما يرجى التأكد من أن إعدادات التاريخ والوقت على الجهاز المستخدم للدخول إلى المنصة تتوافق مع الدولة التي تتواجد فيها وقت أداء الاختبار .      

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها على تقديم تجربة إمتحانية ميسرة وآمنة لأبنائنا في الخارج ، مع الإلتزام بكافة التعليمات المنظمة لضمان دقة التقييم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .

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