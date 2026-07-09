تصريحات أردوغان العدائية.. تفاصيل المباحثات الهاتفية بين ترامب ونتنياهو

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأطلعه على آخر مستجدات العمليات العسكرية الأمريكية في الخليج العربي، وفقاً للبيان الإسرائيلي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وواصل نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات العدائية التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحليف المقرب لترامب وزعيم دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يُعدّ من أبرز منتقدي إسرائيل على الساحة الدولية.

كما أكد نتنياهو، بحسب مكتبه، على ضرورة احتفاظ إسرائيل بمناطق عازلة على طول حدودها، في ظلّ ما يُشاع عن إحراز تقدم في انسحاب إسرائيل من ما يُسمى "المناطق التجريبية" في لبنان، والتي ستُسلّم إلى الجيش اللبناني.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن الجانبين اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على مواصلة التنسيق على مستوى المنطقة.