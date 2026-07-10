أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة تواصل جذب اهتمام ملايين المواطنين في مصر، في ظل استمرار حالة الاستقرار داخل جميع محطات الوقود، بالتزامن مع إعلان الحكومة إعادة تفعيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي 2026-2027.

ويترقب المواطنون وأصحاب الأنشطة التجارية أي قرارات جديدة قد تؤثر على تكلفة الوقود، خاصة مع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.



وحتى الآن، لم تصدر الحكومة أي قرار جديد يقضي بتعديل أسعار البنزين والسولار اليوم، ما يعني استمرار العمل بالتعريفة الحالية إلى حين انعقاد لجنة التسعير التلقائي وإعلان نتائج المراجعة الدورية للأسعار.



أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

لا تزال أسعار البنزين والسولار اليوم مستقرة في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون أي تغيير رسمي، وجاءت الأسعار المعمول بها حاليًا على النحو التالي:

بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

السولار: 20.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 275 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار سارية حتى إعلان أي قرار رسمي جديد من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

الحكومة تعيد تفعيل لجنة التسعير التلقائي

في خطوة تهدف إلى ربط أسعار البنزين والسولار اليوم بالتكلفة الحقيقية لإنتاج واستيراد المنتجات البترولية، أعلنت الحكومة إعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي بداية من الربع الأول للعام المالي 2026-2027.



وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة ستعود للاجتماع بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر، بعد فترة شهدت تثبيت أسعار الوقود، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استئناف اجتماعات اللجنة لا يعني بالضرورة صدور قرار فوري بزيادة أو خفض الأسعار، وإنما يمثل عودة للمراجعات الدورية التي ستتم خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2026، قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

لماذا تستقر أسعار البنزين والسولار اليوم؟

يأتي استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم رغم استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، نتيجة حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية تغيرات متلاحقة بسبب الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب اضطرابات حركة نقل النفط عبر بعض الممرات البحرية، وهو ما ينعكس على تكلفة الاستيراد وأسعار الخام عالميًا، ويجعل قرارات التسعير المحلية أكثر تعقيدًا.

ما هي لجنة التسعير التلقائي؟

تُعد لجنة التسعير التلقائي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار البنزين والسولار اليوم وباقي المنتجات البترولية داخل السوق مرة كل ثلاثة أشهر، وفق معادلة اقتصادية محددة تعتمد على عدد من المؤشرات الرئيسية.

وتشمل هذه المؤشرات متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج المحلي، والاستيراد، والتكرير، والشحن، والتأمين، والنقل، والتوزيع.

وتهدف هذه الآلية إلى جعل أسعار الوقود أكثر ارتباطًا بالتكلفة الحقيقية، بدلًا من تثبيت الأسعار لفترات طويلة رغم تغير أسعار النفط العالمية أو أسعار الصرف.

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق نظام التسعير التلقائي منذ عام 2019، مع إجراء مراجعات ربع سنوية للأسعار، مع استمرار استثناء بعض المنتجات التي تخضع لسياسات دعم وتسعير مختلفة.

تحديد أسعار الوقود لا يعتمد على خام برنت فقط

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تحديد أسعار البنزين والسولار اليوم لا يعتمد فقط على أسعار خام برنت، كما يعتقد البعض.

وأوضح في تصريحات صحفية سابقة أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في التسعير، من بينها سعر صرف الدولار، وتكاليف الاستيراد، والشحن، والتأمين، والتكرير، والتوزيع، فضلًا عن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة.

وأشار إلى أن هذه العناصر مجتمعة هي التي تحدد التكلفة النهائية للمنتجات البترولية داخل السوق المصرية، وليس سعر النفط العالمي وحده.

السيناريوهات المتوقعة لقرار اللجنة المقبل

مع اقتراب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسية بشأن أسعار البنزين والسولار اليوم خلال المراجعة المقبلة.

السيناريو الأول.. تثبيت الأسعار

يظل تثبيت الأسعار من أكثر السيناريوهات ترجيحًا إذا رأت اللجنة أن انخفاض أسعار النفط العالمية لا يزال غير كافٍ لتعويض تكاليف الإنتاج والاستيراد.

كما يمنح هذا الخيار الحكومة فرصة لمراقبة تطورات الأسواق العالمية قبل اتخاذ أي قرار جديد، مع الحفاظ على استقرار السوق .



السيناريو الثاني.. خفض الأسعار

قد يصبح خفض أسعار البنزين والسولار خيارًا مطروحًا إذا استمرت أسعار خام برنت في التراجع، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، وانخفضت تكاليف الشحن والاستيراد بصورة واضحة.

وقد يشمل الخفض نوعًا واحدًا من الوقود أو أكثر، بحسب تكلفة كل منتج وآليات التسعير المعتمدة.

السيناريو الثالث.. زيادة الأسعار

يبقى احتمال زيادة الأسعار قائمًا إذا شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا جديدًا في أسعار النفط، أو ارتفع سعر صرف الدولار، أو زادت تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد، بما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

وفي هذه الحالة، قد تتجه اللجنة إلى تعديل الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

ماذا تعني عودة اللجنة للمواطن؟

تعني عودة لجنة التسعير التلقائي أن أسعار البنزين والسولار اليوم ستخضع لمراجعة منتظمة كل ثلاثة أشهر، بما يضمن ارتباطها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.



ورغم ذلك، فإن انعقاد اللجنة لا يعني بالضرورة تعديل الأسعار في كل اجتماع، إذ قد تنتهي المراجعة إلى تثبيت الأسعار أو خفضها أو زيادتها، وفقًا لما تسفر عنه معادلات التسعير وتطورات الأسواق.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بحسابات التكلفة الفعلية، مع استمرار الحكومة في السعي لتحقيق التوازن بين استرداد تكلفة توفير الوقود، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأي تعديل جديد، بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان