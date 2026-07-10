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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا تضاعف تقدمها أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم

فرنسا
فرنسا
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وسع المنتخب الفرنسي تقدمه أمام نظيره المغربي بعدما سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستين، خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، على ملعب فوكسبوروه بمدينة بوسطن، ليقترب المنتخب الفرنسي من حسم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب الفرنسي قد افتتح التسجيل في الدقيقة الستين عن طريق نجمه كيليان مبابي، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بنجاح داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية في توقيت مهم من المباراة، قبل أن ينجح ديمبيلي في تعزيز النتيجة بعد ست دقائق فقط.

وشهدت المباراة محاولات متبادلة من المنتخبين، حيث سعى المنتخب المغربي إلى العودة سريعًا وتقليص الفارق، معتمدًا على التحركات الهجومية والسرعات في الثلث الأخير من الملعب، إلا أن الدفاع الفرنسي وحارس مرماه نجحا في التصدي للمحاولات والحفاظ على نظافة الشباك.

في المقابل، واصل المنتخب الفرنسي فرض سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيدًا من الانسجام الكبير بين لاعبي الوسط والهجوم، وهو ما انعكس على الأداء الهجومي وصناعة العديد من الفرص الخطيرة، التي أسفرت عن تسجيل الهدفين.

تشكيل منتخب المغرب

بدأ المنتخب المغربي المباراة بتشكيل ضم ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع أشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وعيسى ديوب، وأنس صلاح الدين.

وفي خط الوسط شارك أيوب بوعدي، وعز الدين أوناحي، ونائل العيناوي، بينما قاد الهجوم كل من بلال الخنوس، وإبراهيم دياز، وشمس الدين الطالبي.

تشكيل منتخب فرنسا

دخل المنتخب الفرنسي اللقاء بحراسة مايك ماينان، وفي الدفاع جول كوندي، وويليام ساليبا، ودايوت أوباميكانو، ولوكاس دين.

وضم خط الوسط أدريان رابيو، وكواديو مانو كونيه، ومايكل أوليسي، بينما قاد الخط الأمامي ديزيري دوي، وعثمان ديمبيلي، وكيليان مبابي، في مواجهة قوية لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم

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