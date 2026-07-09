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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الظهور الثامن.. محمود عاشور حكم فيديو احتياطياً لإسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم

محمود عاشور
محمود عاشور
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تعيين الحكم الدولي المصري، محمود عاشور حكم فيديو احتياطياً في لقاء إسبانيا وبلجيكا، بالدور ربع النهائى بكأس العالم 2026.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الإنجليزي مايكل أوليفر حكماً للساحة، ويعاونه ستيوارت بيرت مساعداً أول ومارينجو جيمس مساعداً ثانياً ورامون أباتي حكماً رابعاً والبرازيلي رافائيل ألفيس حكماً مساعداً احتياطياً والإنجليزي جيليت جاردر حكماً لتقنية الفيديو والكرواتي إيفان بيبك حكماً مساعداً لتقنية الفيديو وديكرسون جو حكماً مساعداً لتقنية الفيديو، والمصري محمود عاشور حكم فيديو احتياطياً وأنطونيو جارسيا حكم فيديو احتياطياً.

ومن المقرر إقامة اللقاء غداً، الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد لوس أنجلوس بمدينة إنجليووود.

ويعد هذا هو الظهور الثامن لعاشور في إدارة تقنية الفيديو، كأكثر الحكام ظهوراً ومشاركة في المونديال، ما يبرهن على ثقة لجنة الحكام بفيفا في الدولي المصري، نظراً لخبراته وكفاءته.

لجنة الحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا محمود عاشور إسبانيا وبلجيكا

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