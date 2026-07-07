بلجيكا تحقق فوزًا كبيرًا على أمريكا ٤-١.. وتصطدم مع إسبانيا في ربع نهائي المونديال

تأهل منتخب بلجيكا لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم (المونديال)، بفوزه الكبير على منتخب أمريكا بنتيجة ٤-١، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، في إطار دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو الجاري.

فبعد وداع كندا المستضيفة للبطولة أمام المغرب، ووداع المكسيك الدولة الثانية المستضيفة، ودعت اليوم الدولة الثالثة أمريكا أمام بلجيكا.

وكان منتخب بلجيكا الأبرز في المباراة وسيطر على مجريتها طوال التسعين دقيقة على الرغم من تواجد الثلاثي دي بروين ولوكاكاو ودوكو على مقاعد البدلاء، وفرض المهاجم البلجيكي دي كيتيلاري نفسه نجمًا لهذا اللقاء بتسجيله هدفين، ونجح دي كيتيلاري في التقدم بالهدف الاول في الدقيقة التاسعة وذلك بعدما توغل راسكين إلى داخل منطقة الجزاء، مرسلًا عرضية زاحفة إلى دي كيتيلاري الذي لم يتردد في وضعها بشباك أمريكا، وعادل مالك تيلمان النتيجة لمنتخب أمريكا في الدقيقة ٣٢ من زمن المباراة من ضربة حرة مباشرة اصطدمت في الحائط البشري لبلجيكا وخدعت الحارس كوراتوا، وجاء الرد البلجيكي سريعًا في الدقيقة ٣٣ بعد أن نجح دي كيتيلاري في تسجيل الهدف الثاني من رأسية قوية، وتمكّن هانز فانكين من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ٥٧ بعدما أطلق تسديدة بعيدة المدى، مستغلًا خطأ حارس مرمى أمريكا بالخروج من عرينه، ونجح لوكاكو في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلجيكا في الدقيقة ٩٠ بعد خطأ من الدفاع الأمريكي، ليسدد لوكاكو الكرة بقوة في مرمى أمريكا، وينتهي اللقاء بتفوق بلجيكا وتأهلها إلى ربع نهائي المونديال.

وسيضرب منتخب بلجيكا موعدًا ناريًا أمام إسبانيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن تاهل "الماتادور" بالفوز على البرتغال بهدف نظيف مساء أمس.