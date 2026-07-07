فتحي سند: بلجيكا كشفت وجهها الحقيقي أمام أمريكا.. وقرار فيفا وصمة عار

علق الناقد الرياضي فتحي سند على فوز منتخب بلجيكا الكبير على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1 في دور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن المنتخب البلجيكي ظهر بوجهه الحقيقي وقدم أداءً كاسحًا أمام أصحاب الأرض.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “الوجه الحقيقي لبلجيكا يظهر أمام أمريكا.. ويطيح بأصحاب الأرض.. فوز كاسح برباعية مقابل هدف.. وتفوق ساحق”.

وأضاف منتقدًا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلًا: “سيظل وصمة عار في جبين فيفا.. قرار رفع إيقاف طرد المهاجم الأمريكي بالجون”، في إشارة إلى اعتراضه على القرار الذي سبق المباراة



وكان منتخب بلجيكا قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليواصل الشياطين الحمر مشوارهم بنجاح نحو الأدوار الحاسمة.