المهاجم البلجيكي دي كيتيلاري يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة أمريكا بالمونديال

تُوّج المهاجم البلجيكي شارل دي كيتيلاري بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام أمريكا في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم (المونديال) 2026.

وتأهل منتخب بلجيكا لربع نهائي المونديال بفوزه الكبير على منتخب أمريكا بنتيجة ٤-١، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، في إطار دور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو الجاري.

وقدم دي كيتيلاري مباراة ونجح في تسجيل الهدفين الأول والثاني للمنتخب البلجيكي، ليقوده للفوز على أمريكا والتأهل لدور الثمانية.

وسيضرب منتخب بلجيكا موعدًا ناريًا أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن تأهل "الماتادور" بالفوز على البرتغال بهدف نظيف مساء أمس.