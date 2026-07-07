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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
عزة عاطف

عاشت شركة “مرسيدس-بنز” الألمانية بداية صخرية متعثرة للغاية في سوق السيارات الكهربائية؛ حيث افتقرت طرازاتها الاستهلالية الفاخرة مثل EQS وسيدان EQE إلى القبول والترحيب التسويقي المتوقع من قبل الخبراء والمستهلكين في صالات العرض العالمية. 

ورغم محاولات النجمة الثلاثية اللاحقة لضخ فئات الـ SUV والكروس أوفر الكهربائية لتعزيز جاذبية تشكيلتها، إلا أن تلك الموجة الأولى من عائلة "EQ" تحولت فوريًا إلى تجربة استثمارية مكلفة وخاسرة ماديًا كبدت المصانع ضغوطًا تكتيكية حاسمة.

ولكن، سرعان ما بدأت الموازين تنقلب رأساً على عقب عبر مراجعة شاملة للخطط التشغيلية؛ حيث اتخذت مرسيدس قرارًا تاريخيًا بتفكيك إستراتيجية الفصل بين طرازات الاحتراق والطرازات الكهربائية، لتنطلق رحلة التعافي الحقيقية مع طراز CLA الكهربائي الجديد الذي نال إشادات نقدية واسعة طال انتظارها. 

وتبع ذلك فوريًا إطلاق طراز GLC الكهربائي الذي حصد بدوره مبيعات واستثمارات قوية بفضل كفاءته الهندسية، ليصبح السؤال الملح حاليًا في الأوساط الصحفية لعام 2026 الحالي: هل تنجح مرسيدس في تحقيق الهاتريك والعلامة الكاملة عبر طراز "C-Class EV" الجديد كليًا؟

ضربة تكتيكية تحت حزام منصة "نيو كلاس" البافارية

بينما كانت منصة بي إم دبليو الثورية القادمة والمعروفة باسم (Neue Klasse) تخطف عناوين الصحف العالمية وتتصدر لوائح الترشيحات، تحركت مرسيدس-بنز بذكاء برمجي وهندسي لتطوير النسخة الكهربائية من أيقونتها C-Class، لتتحول فوريًا إلى مهدد حقيقي قادر على إفساد احتفالات الصانع البافاري بطرازه المنتظر "i3". 

مرسيدس بنز 

ومنحت مجلة “أوتوكار” البريطانية الشهيرة فرصة حصرية لخوض تجربة القيادة الأولى والاختبارات الجافة لنسخة ما قبل الإنتاج من C-Class الكهربائية، لتخرج المنصة بتقرير صحفي يحمل ادعاءات وتوقعات جريئة للغاية حول القدرات المادية والتشغيلية للمركبة.

وترتكز سيارة C-Class الكهربائية لعام 2026 الحالي على بنية هندسية متطورة للغاية ومغايرة تمامًا للمنصات القديمة، حيث تدعم أنظمة دفع خلفي وكلي فائقة الذكاء، مع تزويدها ببطاريات ذات كثافة طاقة مرتفعة تتيح قطع مسافات طويلة تتجاوز الـ 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة ماديًا. 

ويسهم هذا البناء الهيكلي الجديد في خفض مركز جاذبية السيارة ومنحها لغات ركوب ديناميكية مريحة وحاسمة تفوق ما تقدمه طرازات البنزين الحالية بالتوكيلات.

لغة تصميم عصرية تعيد الموثوقية الفاخرة لصالات المبيعات

تتخلص السيارة الجديدة تمامًا من المظهر الصندوقي أو التصاميم البيضاوية المثيرة للجدل التي ميزت جيل EQ القديم، ل تتبنى C-Class الكهربائية خطوطًا هجومية انسيابية تحاكي فخامة وعراقة طرازات مرسيدس التقليدية مع لمسات مستقبلية رقمية. 

وتمتد الثورة الهندسية إلى مقصورة القيادة التي جرى دعمها برمجياً بنظام الشاشات الممتدة وأحدث أجيال أنظمة الترفيه والذكاء الاصطناعي (MBUX)، مما يوفر تجربة لوجستية متكاملة تضع حماية السائق ورفاهية الركاب فوريًا في المقام الأول.

ومع اقتراب الطرح الرسمي والمبيعاتي بنهاية عام 2026، يبدو أن مرسيدس حسمت الدرس القاسي مستفيدة من عيوب بداياتها الكهربائية، لتقدم منتجًا متوازنًا يجمع بين القيمة الاستثمارية لاسم C-Class العريق وكفاءة محركات النواقل النظيفة، مما يضع توكيلات بي إم دبليو ومنافسيها في حالة استنفار فني تام لحماية حصصهم السوقية في قطاع السيدان الفاخر.

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مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
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