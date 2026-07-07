بالأرقام.. ماذا فعل محمد صلاح أمام إيميليانو مارتينيز قبل مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم؟

قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 تتجه الأنظار إلى صراع خاص قد يكون كلمة السر في تحديد هوية المتأهل إلى ربع النهائي.

الصراع يجمع بين قائد منتخب مصر محمد صلاح أحد أفضل مهاجمي العالم وإيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين وبطل العالم في مواجهة ليست الأولى بين النجمين بعدما التقيا مرات عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز حين كان صلاح يقود هجوم ليفربول بينما يدافع مارتينيز عن عرين أستون فيلا.

ورغم أن مارتينيز يعد أحد أبرز حراس المرمى في العالم خلال السنوات الأخيرة فإن أرقام محمد صلاح أمام الحارس الأرجنتيني تكشف عن تفوق واضح للنجم المصري وهو ما يمنح جماهير الفراعنة جرعة إضافية من التفاؤل قبل المواجهة المرتقبة.

13 مواجهة سابقة بين صلاح ومارتينيز

التقى محمد صلاح وإيميليانو مارتينيز في 13 مباراة سابقة بقميصي ليفربول وأستون فيلا وشهدت هذه المواجهات تنافسًا قويًا بين اثنين من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي.

وخلال تلك المباريات حقق صلاح الفوز في 6 مواجهات مقابل 3 انتصارات لمارتينيز مع أستون فيلا بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل ليؤكد النجم المصري تفوقه في الحصيلة الإجمالية للمواجهات المباشرة.

أرقام هجومية لافتة

ولم يقتصر تفوق صلاح على النتائج فقط بل امتد إلى أرقامه الهجومية أمام الحارس الأرجنتيني فقد ساهم قائد منتخب مصر في 11 هدفًا خلال مبارياته أمام مارتينيز بعدما سجل 8 أهداف إضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى لزملائه وهو معدل تهديفي مميز أمام أحد أفضل حراس العالم.

وتعكس هذه الأرقام قدرة صلاح على إيجاد الحلول أمام مارتينيز سواء بالتسجيل أو صناعة الفرص وهو ما قد يمنح المنتخب المصري أفضلية معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

مارتينيز.. حارس المناسبات الكبرى

في المقابل يدخل إيميليانو مارتينيز مباراة الليلة بثقة كبيرة بعدما تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز أبطال المنتخب الأرجنتيني.

وكان للحارس العملاق دور حاسم في تتويج "التانجو" بلقب كأس العالم 2022 بفضل تصدياته المؤثرة في الأدوار الإقصائية وركلات الترجيح قبل أن يواصل تألقه مع منتخب بلاده في البطولات الكبرى.

ويتميز مارتينيز بشخصيته القوية وقدرته على التعامل مع الضغوط فضلًا عن براعته في المواجهات الفردية وركلات الجزاء وهي عناصر جعلته أحد أهم أسلحة المدرب ليونيل سكالوني.

صلاح.. السلاح الأبرز للفراعنة

يعول الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على خبرة محمد صلاح في المباريات الكبرى خاصة أنه يمتلك سجلًا حافلًا أمام كبار الأندية واللاعبين في أوروبا.

وسيكون قائد الفراعنة مطالبًا باستغلال أي فرصة تتاح أمامه في ظل التنظيم الدفاعي القوي الذي يتميز به المنتخب الأرجنتيني مع الاعتماد على سرعته وتحركاته داخل منطقة الجزاء لإرباك دفاعات حامل اللقب.

كما يعول المنتخب المصري على الانسجام بين صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور في التحولات الهجومية التي قد تمثل أحد أهم مفاتيح اختراق دفاعات الأرجنتين.