تتعرض كثير من ربات البيوت لمشكلة بقاء كمية من الدجاج بعد الغداء أو العزائم، وغالبًا ما ينتهي الأمر بحفظها في الثلاجة ثم التخلص منها بعد أيام. لكن خبراء التغذية والاقتصاد المنزلي يؤكدون أن بقايا الدجاج يمكن تحويلها إلى وجبات جديدة وشهية، دون هدر أو تكلفة إضافية.

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

وتعد إعادة استخدام بقايا الدجاج من أفضل الطرق لتقليل إهدار الطعام، وتوفير الوقت والمال، خاصة للأسر التي تبحث عن وصفات سريعة ولذيذة، للشيف حميدة عثمان.

لماذا لا يجب التخلص من بقايا الدجاج؟

يحتوي الدجاج المطهي على نسبة عالية من البروتين، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات إذا تم حفظه بطريقة صحيحة داخل الثلاجة، واستهلاكه خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

كما أن إعادة تدوير بقايا الدجاج في وصفات مختلفة يمنح الأسرة تنوعًا في الوجبات دون الحاجة إلى شراء مكونات جديدة.

1- ساندويتشات الدجاج

من أسهل الطرق للاستفادة من بقايا الدجاج تقطيعه إلى شرائح أو تفتيته، ثم مزجه مع المايونيز أو الزبادي والخس والخيار، للحصول على ساندويتش سريع يناسب الإفطار أو العشاء.

2- مكرونة بالدجاج

يمكن إضافة بقايا الدجاج إلى المكرونة مع صلصة الطماطم أو الصوص الأبيض والفلفل الملون، لتحضير وجبة متكاملة في أقل من 20 دقيقة.

3- سلطة الدجاج

إذا كنت تبحثين عن وجبة خفيفة، يمكن خلط بقايا الدجاج مع الخس والطماطم والخيار والذرة والقليل من صوص الزبادي، لتحصلي على سلطة غنية بالبروتين.

4- أرز بالدجاج والخضروات

استخدمي بقايا الدجاج مع الأرز المطهو والبسلة والجزر والفلفل الملون لتحضير وجبة سريعة تشبه الأرز الصيني.

5- فطائر الدجاج

يمكن حشو العجين بـبقايا الدجاج مع الجبن والموزاريلا والفلفل، ثم خبزها في الفرن لتصبح وجبة مثالية للأطفال.

6- شوربة الدجاج

أضيفي بقايا الدجاج إلى مرق ساخن مع الخضروات والشوفان أو الشعيرية لتحضير شوربة مغذية خاصة في العشاء.

7- بيتزا الدجاج

وزعي بقايا الدجاج فوق عجينة البيتزا مع الجبن والزيتون والفلفل، لتحصلي على بيتزا منزلية بتكلفة بسيطة.

كيف تحفظين بقايا الدجاج؟

للحفاظ على جودة بقايا الدجاج، ينصح بوضعها في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة بعد أن تبرد، وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، مع إعادة تسخين الكمية المطلوبة فقط.

أخطاء يجب تجنبها

إعادة تسخين بقايا الدجاج أكثر من مرة.

ترك الدجاج خارج الثلاجة لساعات.

حفظه في أوعية غير محكمة الغلق.

استخدامه بعد ظهور تغير في الرائحة أو اللون.

وفري المال وقللي الهدر

إعادة استخدام بقايا الدجاج لا تعني تقديم الطعام نفسه مرة أخرى، بل يمكن تحويله إلى وصفات جديدة ومبتكرة توفر الوقت والجهد، وتساعد في تقليل هدر الطعام داخل المنزل، مع تقديم وجبات شهية ترضي جميع أفراد الأسرة.