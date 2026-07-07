محافظ الجيزة يتابع ملفات العمل ومستوى الخدمات بمركز ومدينة كرداسة

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتخصيص مبلغ 2 مليون جنيه كدعم إضافي لمنظومة النظافة بمركز ومدينة كرداسة، وذلك لتوفير صناديق جمع مجهزة للعمل مع المكابس الآلية بمختلف القطاعات بما يسهم في القضاء على نقاط التجميع العشوائي للمخلفات والارتقاء بمستوى النظافة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برئيس مركز ومدينة كرداسة ونوابه لمتابعة ملفات العمل ومستوى الأداء والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على معدلات الإنجاز في عدد من الملفات الحيوية.

وخلال الاجتماع أطلع المحافظ على موقف إنهاء ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء مشددًا على الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للانتهاء من الإجراءات وسرعة إنهاء الطلبات المستوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ على رئيس المدينة ونوابه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي للإشغالات والتعديات ومنع عودة الأسواق العشوائية مع تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية أولًا بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسات الخاصة بأعمال رصف وتطوير شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، تمهيدًا لإدراجه ضمن خطط الرصف بالتعاون مع مديرية الطرق، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة إلى رئيس مركز ومدينة كرداسة بشأن أبرز الشكاوى المتكررة والملفات العاجلة بكل قطاع، حيث ناقش الإجراءات المتخذة للتعامل مع مشكلات الصرف الصحي بمنطقة برك الخيام وضعف ضغوط مياه الشرب بعدد من قطاعات المدينة مؤكدًا ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتواصل الميداني معهم، وبحث مطالبهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار المتابعة الميدانية والوجود الفعال في الشارع والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، وعبد الخالق فرج، رئيس مركز ومدينة كرداسة، ونواب رئيس المدينة.