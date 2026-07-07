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ألغوا هذا.. صحف بلجيكا تسخر من ترامب بعد رباعية أمريكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألغوا هذا.. صحف بلجيكا تسخر من ترامب بعد رباعية أمريكا

بلجيكا
بلجيكا
إسلام مقلد

احتفت وسائل الإعلام البلجيكية بفوز منتخب بلادها الكاسح على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مستغلة الجدل الذي سبق المباراة بشأن فولارين بالوجون، لتوجيه رسائل ساخرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ما أثير حول تدخله في أزمة إيقاف اللاعب.

ترامب في صدارة عناوين الصحف

واختارت صحيفة "لو سوار" عنوانًا ساخرًا على صفحتها الأولى جاء فيه: "مرحبًا يا دونالد؟"، مرفقًا بصورة للمهاجم روميلو لوكاكو وهو يحتفل بهدفه الأخير، واضعًا يديه على أذنيه قبل أن يؤدي رقصة ترامب الشهيرة برفقة زملائه.

أما صحيفة "هيت لاتست نيوز" فتساءلت بسخرية: "ماذا سيفكر دونالد ترامب في هذا؟"، معتبرة أن احتفال لوكاكو حمل رسالة واضحة بعد الجدل الذي سبق المواجهة.

انتقادات للتدخل السياسي

ورأت صحيفة "لا ليبر" أن أي تدخل خارجي لم يكن له تأثير داخل الملعب، مؤكدة أن المنتخب البلجيكي قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام الولايات المتحدة.

في المقابل، أكدت صحيفة "دي ستاندارد" أن بلجيكا حسمت التأهل بأدائها داخل المستطيل الأخضر، مشيرة إلى أن "الشياطين الحمر" أثبتوا تفوقهم مهما كانت القرارات المثيرة للجدل خارج الملعب.

رسالة الاتحاد البلجيكي

ولم تقتصر السخرية على الصحف، إذ نشر الحساب الرسمي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم عبر منصة "إكس" رسالة مقتضبة عقب نهاية المباراة جاء فيها: "ألغوا هذا"، في إشارة ساخرة إلى قرار إلغاء إيقاف فولارين بالوجون قبل اللقاء.

إسبانيا.. التحدي المقبل

وبعد الاحتفال بالتأهل، تحولت الأنظار سريعًا إلى المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل في مدينة لوس أنجلوس.

وأشارت وسائل الإعلام البلجيكية إلى صعوبة المهمة، حيث وصفت الشبكة الفلمنكية الرسمية المنتخب الإسباني بأنه أحد أقوى منتخبات البطولة، مشيدة بما يقدمه لامين يامال، مع التذكير بأن "الماتادور" استهل مشواره بتعادل مفاجئ أمام الرأس الأخضر قبل استعادة توازنه.

أرقام لا تصب في صالح بلجيكا

من جانبها، أكدت شبكة RTBF أن منتخب بلجيكا سيكون مطالبًا بكسر عقدة تاريخية أمام إسبانيا، إذ التقى المنتخبان في 23 مباراة سابقة، حقق خلالها البلجيكيون 6 انتصارات فقط مقابل 12 هزيمة و5 تعادلات.

وأضافت الشبكة أن آخر انتصار لبلجيكا على إسبانيا يعود إلى كأس العالم 1986 في المكسيك، عندما حسم "الشياطين الحمر" التأهل بركلات الترجيح، بينما انتهت آخر خمس مواجهات مباشرة جميعها لصالح المنتخب الإسباني.

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