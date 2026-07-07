الداخلية السورية: زيارة الرئيس الفرنسي مستمرة وفق الخطة المقررة لها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "الداخلية السورية" أن زيارة الرئيس الفرنسي مستمرة وفق الخطة المقررة لها.

أصيب 18 شخصًا، اليوم، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت به مصادر أمنية سورية.

وأكد مصدر أمني سوري أن قوى الأمن الداخلي بدأت عمليات بحث وتحقيق لكشف المتورطين في التفجير، مع تكثيف الإجراءات الأمنية في محيط موقع الحادث.

وفي السياق ذاته، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري، وذلك تزامنًا مع وقوع الحادث.