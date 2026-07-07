هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

كشف الإعلامي محمد سعيد عن تطورات جديدة بشأن الحكم الدولي المصري أمين عمر، بعد غيابه عن إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026 منذ 22 يونيو الماضي، مؤكدًا وجود تحركات قد تسفر عن إسناد مباراة له خلال الأيام المقبلة.

وكتب محمد سعيد عبر حسابه على "فيسبوك": "يبدو أن الكلام هيجيب نتيجة، تلقيت رسالة مهمة من مسؤول بارز أكد لي أنه بالفعل أمر غريب عدم إسناد أي مباراة لأمين عمر منذ يوم 22 يونيو الماضي، رغم درجات تقييمه الجيدة."

وأضاف أن المسؤول أوضح له أن طاقم التحكيم المصري لا يزال متواجدًا في معسكر مدينة ميامي، مع وجود حجوزات سفر وعودة حتى يوم 13 يوليو الجاري، وهو ما يشير إلى استمرار وجود فرصة لإسناد مباريات لهم في البطولة.

وأشار محمد سعيد إلى أن عدم إسناد مباريات لأمين عمر منذ فترة لا يقتصر على الحكم المصري فقط، بل يُعد أزمة اشتكى منها عدد من الحكام الأفارقة المشاركين في البطولة، لافتًا إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد مستجدات وحدوث انفراجة في هذا الملف.